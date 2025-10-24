Danimarkalı hakem Jakob Kehlet Stuttgart-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlarıyla delirtti!

Dünkü maça Danimarkalı hakem Jakob Kehlet damga vurdu. Stuttgartlı El Khannouss, Alvarez'e yaptığı sert faülün ardından 22. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar bu pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.

El Khannouss, 2. yarıda İsmail Yüksek'e arkadan müdahelede bulundu ama kart görmedi. Bir başka sarı kartlı futbolcu Stiller'ı ise çok sert oynamasına rağmen oyundan atamadı. Stuttgart, lehine skandal bir penaltı kararı verdi. VAR kararı sonrası penaltıyı iptal etmek zorunda kaldı.