Ergin Ataman’dan Yunanistan maçı öncesi açıklama

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynanacak kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Giannis Antetokounmpo’ya özel parantez açan Ataman, Cedi Osman’ın sakatlığına ilişkin de “Oynamak istiyor ama ciddi bir sakatlığı var.” ifadelerini kullandı. Taraftara da çağrıda bulunan Ataman, Riga’ya ek sefer beklentisini dile getirdi.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la üst düzey bir maç oynayacaklarını belirten Ataman "Çok tecrübeliler. Panathinaikoslu oyuncular sistemi bilen isimler. Giannis Antetokounmpo bana göre sadece Avrupa'nın değil NBA'in en iyi 2-3 oyuncusundan biri. İnanılmaz bir şekilde hızlı hücumlara çıkıyor." dedi.

Cedi Osman'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan başantrenör, "Doktorların en çok süphelendikleri konu stres kırığıydı. Öyle bir görüntü vardı. En son çekilen mr'da stres kırığı yok çok şükür. Kemik ödemi var. Ayağının üstüne basmakta zorlanıyor. İki gün antrenmanlara çıkarmayacağız. Gidişata göre bakacağız. Cedi oynamak istiyor ama çok ciddi bir sakatlığı var." dedi.

Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum." dedi.

