Taner Çağlı yata iki kadınla gelen Mehmet Akif Ersoy'u patlattı: Ben her yerden uyuşturucu geçiririm

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'u konuk aldığı Youtube yayınında "Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adama gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne ' Evet' der" diyen Taner Çağlı , kendisine ait yata Mehmet Akif Ersoy'un 2 kızla birlikte geldiğini söyledi. "Aşırı derecede alkollüydüler" diyen Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Mehmet Akif Ersoy

'BENİ KİMSE ARAYAMAZ'

Yatta oldukları gün Ersoy ve beraberindeki iki kızı yatından kovduklarını söyleyen Çağlı, Ersoy ile Kocaeli'nde düzenlenen bir kitap fuarında denk geldiklerini belirterek o görüşmede Ersoy'un kendisine, "Ben istediğim yerden ve hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm. Beni kimse arayamaz" dediğini iddia etti.

Haber: Deniz Yusufoğlu