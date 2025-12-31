PODCAST CANLI YAYIN

Taner Çağlı yata iki kadınla gelen Mehmet Akif Ersoy'u patlattı: Ben her yerden uyuşturucu geçiririm

Tutuklu Mehmet Kenan Tekdağ'ın kontrolünde olan Habertürk televizyonundaki uyuşturucu sapkınlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy itirafçı olmak istedi. Uyuşturucu kullandığını kabul ettikten sonra soruşturma ile ilgili yeni bilgi vermediği için cezaevine geri gönderildi. Tutuklu Taner Çağlı yatta oldukları gün Ersoy ve beraberindeki kızları kovduktan sonra kitap fuarında denk geldiklerini ve Ersoy'un "Ben her yerden uyuşturucu geçiririm, kimse beni arayamaz" dediğini açıkladı.

Can Yayın Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Mehmet Kenan Tekdağ'ın kontrolünde olan Habertürk televizyonundaki uyuşturucu skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! Adliyede ifade veriyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 11 Aralık'ta tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermek istedi. Ersoy, dün tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılığa ifade verdi.

ERSOY KABUL ETTİ
Ersoy, uyuşturucu kullandığını kabul ederek, kiraladığı dairelerdeki partileri de anlattı. Başsavcılık ise Ersoy'un soruşturmayla ilgili yeni bilgi vermediğini değerlendirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Böylece Ersoy'un tahliye ümidi suya duştu. 19 gündür tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine menfaat sağladığı ortaya çıkmıştı.

ATEŞ VE ÇAĞLI TUTUKLANDI


Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV'nin eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in yanı sıra işadamı Mustafa Karataş gözaltına alınmıştı. Karataş, adli kontrolle serbest kalırken, Veyis Ateş ve Taner Çağlı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak'tan tutuklanmıştı. Ateş ve Çağlı'nın ifadeleri de ortaya çıktı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'u konuk aldığı Youtube yayınında "Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adama gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der" diyen Taner Çağlı, kendisine ait yata Mehmet Akif Ersoy'un 2 kızla birlikte geldiğini söyledi. "Aşırı derecede alkollüydüler" diyen Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

'BENİ KİMSE ARAYAMAZ'

Yatta oldukları gün Ersoy ve beraberindeki iki kızı yatından kovduklarını söyleyen Çağlı, Ersoy ile Kocaeli'nde düzenlenen bir kitap fuarında denk geldiklerini belirterek o görüşmede Ersoy'un kendisine, "Ben istediğim yerden ve hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm. Beni kimse arayamaz" dediğini iddia etti.

Haber: Deniz Yusufoğlu

