Ekspertiz kaosu büyüyor! Ücret ödeme vakti geldiğinde 'kim ödeyecek' sorusu alıcıyla satıcıyı karşı karşıya getiriyor...

Fotoğraf (AA) DÜZENLEME ŞART

Ayrıca, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin yasal bir dayanağı yok, süreç sözleşme ve tüketici haklarına dayanıyor. Ekspertiz raporundaki hatalar gizli ayıp sayılabiliyor ve satıcının sorumluluk alanına giriyor. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Ekspertiz raporu, tarafların iddialarında delil niteliği taşıyabiliyor. Ancak hatalı raporda hukuki süreç alıcı lehine yürüyor. Avukatlar, mevcut düzenlemenin ekspertiz piyasasında standart eksikliği yarattığını ve bunun tüketicileri risk altında bıraktığını belirtiyor.

Fotoğraf (AA) TAKASBANK MODELİ ÖNERİSİ Araç alım satımı için ücret gönderimindeki dolandırıcılığın önüne Takasbank uygulamasıyla geçildiğine dikkat çeken uzmanlar, "Devlet burada duruma el attı. Artık 'Param gitti, dolandırıldım' derdi kalmadı. Benzer bir düzenlemenin ve hukuki yaptırımın ekspertiz sistemine de gelmesi gerekiyor. Eskiden ücretler 1.000-2.000 TL idi. Bu kadar kaos yaşanmıyordu. Ancak son dönemde ücretler çok yükseldi. Bugün 8-10 bin lirayı kimse çöpe atmak istemiyor. Bu da kavgalara yol açıyor" diyor.

Fotoğraf (AA) HER 20 ARACIN 5'İNDE SORUN ÇIKIYOR Bir ekspertiz firmasının sahibi, bir günde ortalama 20 araç eksperi yapıldığını belirterek, şunları anlatıyor: "Hemen her 20 aracın 5'inde beyanın dışında sorun çıkıyor. Bu 5 araçtan 1-2'sinde de satıcı ile alıcı arasında kavga çıkabiliyor. Çünkü arıza büyükse alıcı o aracı almak istemiyor. Almayacağı araç için 8-10 bin lira boşuna ücret ödemiş oluyor. Haklı olarak bu ücreti satıcıdan talep ediyor. Böyle durumlarda eğer satıcı bu sorunu alıcıya bildirmediyse ekspertiz ücretini ödemeli. Ancak onlar da bilmediklerini söyleyip ödemek istemiyorlar."