Yüksek emekli maaşı için son gün! EYT dahil 500 bin kişiyi ilgilendiriyor: SGK yol haritasını açıkladı

SGK YOL GÖSTERDİ SGK emeklilik dilekçesini verme tarihinin, kişinin ilk maaşını ne zaman alacağını ve maaş tutarını doğrudan etkileyeceğini belirterek, " Bu yüzden tarih seçimi dikkatli yapılmalı" uyarısında bulundu. Emeklilik tarihinin yılsonu veya yıl başında verilip verilmeyeceği konusunda ise kişinin bağlı bulunduğu kurum ve yıl içindeki enflasyon gibi ekonomik gelişmelerin önemli değişkenler olduğunu kaydetti. SGK, "dilekçeyi erken mi geç vermek mi mantıklı?" sorusuna "kişiye göre değişir ancak stratejik davranmak daha kazançlı olabilir"

MAAŞ ERKEN BAĞLANIR

SGK dilekçeyi 2025'te vermenin avantajlarını; "Emekli aylığı daha erken başlar. Çalışmaya devam etmek istenmiyorsa uygun olur" olarak, dezavantajları ise "O yılın maaş katsayısı düşükse, emekli maaşı da düşük olabilir" şeklinde sıraladı. Dilekçeyi 2026'da vermenin avantajlarını ise "Katsayı artışı doğrudan aylığa yansır" şeklinde değerlendirdi.

KDK: YASA ÇIKMALI

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ise vatandaşların yoğun başvurusu nedeniyle emeklilik dilekçesini verme sürecinde "başvuru tarihlerine göre emekli aylıklarında fark oluşmaması" için "yasa çıkarılması" değerlendirmesinde bulundu. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, KDK ombudsmanı Abdullah Makas tarafından hazırlanan raporda diğer öneriler şöyle sıralandı:

Seyyanen artışlar ve ek zamlar hesaba dahil edilmeli. Bunlar dahil edilmediği için dönemler arasında yapay farklar oluşuyor.

Hesaplama sistemi sadeleştirilmeli ve anlaşılır hale getirilmeli. Vatandaş "hangi tarihte başvurursam ne alırım?" sorusunu önceden görebilmeli.

Düzenlemeler geniş katılımlı bir istişare süreci ile ele alınmalı.

Hem adalet hem sürdürülebilirlik birlikte gözetilmeli.