Yüksek emekli maaşı için son gün! EYT dahil 500 bin kişiyi ilgilendiriyor: SGK yol haritasını açıkladı
Emeklilik dilekçesini bu akşama kadar verenler, 2026’ya bırakanlardan yüzde 3-4 daha yüksek maaş alacak. SGK ise dilekçenin zamanlaması için ‘stratejik davranın’ tavsiyesinde bulundu
Emekli olmayı düşünen çalışanlar dikkat! 2025'te mi 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliliği gelen çalışanlara emeklilik dilekçesini 2025'te mi 2026'da mı verilmesi konusunda avantaj ve dezavantajları içeren yol haritasını çizdi. 2025-2026 yılı emekli maaşları farkı verilere göre EYT'den emekli olacaklar da dahil yaklaşık 500 bine yakın emekli adayını ilgilendiriyor. Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli maaşı 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla olmuştu. Bu yıl yani 2025'te emekli olacaklar ise 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.
İŞLEMLER OCAK'TA TAMAMLANIR
Özel sektörde çalışanlar bugün saat 17'ye kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'da tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak. Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'inde maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu durumdaki kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.
Yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3.3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.
SGK YOL GÖSTERDİ
SGK emeklilik dilekçesini verme tarihinin, kişinin ilk maaşını ne zaman alacağını ve maaş tutarını doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Bu yüzden tarih seçimi dikkatli yapılmalı" uyarısında bulundu. Emeklilik tarihinin yılsonu veya yıl başında verilip verilmeyeceği konusunda ise kişinin bağlı bulunduğu kurum ve yıl içindeki enflasyon gibi ekonomik gelişmelerin önemli değişkenler olduğunu kaydetti. SGK, "dilekçeyi erken mi geç vermek mi mantıklı?" sorusuna "kişiye göre değişir ancak stratejik davranmak daha kazançlı olabilir"
MAAŞ ERKEN BAĞLANIR
SGK dilekçeyi 2025'te vermenin avantajlarını; "Emekli aylığı daha erken başlar. Çalışmaya devam etmek istenmiyorsa uygun olur" olarak, dezavantajları ise "O yılın maaş katsayısı düşükse, emekli maaşı da düşük olabilir" şeklinde sıraladı. Dilekçeyi 2026'da vermenin avantajlarını ise "Katsayı artışı doğrudan aylığa yansır" şeklinde değerlendirdi.
KDK: YASA ÇIKMALI
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ise vatandaşların yoğun başvurusu nedeniyle emeklilik dilekçesini verme sürecinde "başvuru tarihlerine göre emekli aylıklarında fark oluşmaması" için "yasa çıkarılması" değerlendirmesinde bulundu. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, KDK ombudsmanı Abdullah Makas tarafından hazırlanan raporda diğer öneriler şöyle sıralandı:
Seyyanen artışlar ve ek zamlar hesaba dahil edilmeli. Bunlar dahil edilmediği için dönemler arasında yapay farklar oluşuyor.
Hesaplama sistemi sadeleştirilmeli ve anlaşılır hale getirilmeli. Vatandaş "hangi tarihte başvurursam ne alırım?" sorusunu önceden görebilmeli.
Düzenlemeler geniş katılımlı bir istişare süreci ile ele alınmalı.
Hem adalet hem sürdürülebilirlik birlikte gözetilmeli.