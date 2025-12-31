En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı! Kritik EKK toplantısı pazartesi günü yapılacak

Emeklilerin merakla beklediği zam oranı için gözler 5 Aralık'a çevrilirken, halen 16 bin 881 lira olan en düşük maaşın artırılması için de düğmeye basılacak. Meclis'in yeni yılda ilk işi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 19 bin lira civarına yükseltecek düzenlemeyi yasalaştırmak olacak.

Türk lirası (AA) MECLİS'E TAŞINIYOR

Önümüzdeki pazartesi günü Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve böylece emeklilere yapılacak Ocak zammının oranı da netleşecek. 5 Ocak günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) da açıklanan enflasyon rakamlarına paralel olarak en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranı masaya yatırılacak. EKK'da konuşulan rakamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilecek. Erdoğan'ın konuyu Kabine gündemine de taşıyıp kararını vermesi bekleniyor.