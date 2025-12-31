PODCAST CANLI YAYIN

En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı! Kritik EKK toplantısı pazartesi günü yapılacak

En düşük emekli maaşı için düğmeye basılıyor. Pazartesi günü toplanacak EKK’da konu masaya yatırılacak. Taban aylık için beklentiler ise 19 bin lira seviyesine işaret ediyor...

Emeklilerin merakla beklediği zam oranı için gözler 5 Aralık'a çevrilirken, halen 16 bin 881 lira olan en düşük maaşın artırılması için de düğmeye basılacak. Meclis'in yeni yılda ilk işi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 19 bin lira civarına yükseltecek düzenlemeyi yasalaştırmak olacak.

MECLİS'E TAŞINIYOR
Önümüzdeki pazartesi günü Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve böylece emeklilere yapılacak Ocak zammının oranı da netleşecek. 5 Ocak günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) da açıklanan enflasyon rakamlarına paralel olarak en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranı masaya yatırılacak. EKK'da konuşulan rakamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilecek. Erdoğan'ın konuyu Kabine gündemine de taşıyıp kararını vermesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, işveren desteğinin bin 270 liraya çıkarılmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen yasa maddelerine dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Teklifin hızla yasalaştırılıp emeklinin Ocak ayında zamlı maaşını alması planlanıyor.

REFAH PAYI OLUR MU?

En düşük emekli maaşının, SSK-Bağ-Kur emekli maaş zammı kadar artırılması planlanıyor. Öngörülen enflasyona göre bu da yaklaşık yüzde 12-13 artış anlamına geliyor. Memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 18 civarında zam alacak.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek zam oranlarını eşitlemişti. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor. En düşük emeklilik maaşının ise 19 bin lira civarına yükseltileceği düşünülüyor.

Haber: Zübeyde Yalçın

