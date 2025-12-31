Trabzonspor Hapoel Tikva’dan Fildişi'li yıldızı gündeme aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

4 GOLE KATKISI VAR

Bordo-Mavililer'in, İsrail ekibi Hapoel Petah Tikva forması giyen Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi için teklif yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında Maccabi Netanya'dan kiralık olarak Tikva'ya transfer olmuştu. Bu sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Ta Bi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde Oulai, Augusto, Pina ve Batagov gibi genç oyunculara yatırım yapan Trabzonspor'un radarına giren Ta Bi; hızı, çalım başarısı ve bire birdeki etkili oyunu ile öne çıkıyor. İki ayağını da şut ve driplingte etkili şekilde kullanabilen genç kanat oyuncusunun, Bordo- Mavililer tarafından gelecek vadeden bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.