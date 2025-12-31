PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Hapoel Tikva’dan Fildişi'li yıldızı gündeme aldı

Genç oyuncu arayışlarını sürdüren yönetimin Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi için teklif yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında Maccabi Netanya’dan kiralanmıştı.

Trabzonspor Hapoel Tikva'dan Fildişi'li yıldızı gündeme aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

4 GOLE KATKISI VAR
Bordo-Mavililer'in, İsrail ekibi Hapoel Petah Tikva forması giyen Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi için teklif yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında Maccabi Netanya'dan kiralık olarak Tikva'ya transfer olmuştu. Bu sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Ta Bi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde Oulai, Augusto, Pina ve Batagov gibi genç oyunculara yatırım yapan Trabzonspor'un radarına giren Ta Bi; hızı, çalım başarısı ve bire birdeki etkili oyunu ile öne çıkıyor. İki ayağını da şut ve driplingte etkili şekilde kullanabilen genç kanat oyuncusunun, Bordo- Mavililer tarafından gelecek vadeden bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR
Trabzonspor, Ta Bi için yetkilendirdiği isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor. Maccabi Netanya ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun değerinin 1 milyon euro olduğu öğrenildi.

