Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!

Son dakika haberi! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca ve işletmeci Yasin Burak Becek’in aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

34 adrese eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı Habertürk'teki uyuşturucu skandalıyla ilgili gözaltına alınan Veyis Ateş ile Taner Çağlı dün tutuklandı. Mustafa Karataş'a ise adli kontrol verildi.

Veyis AteşVeyis Ateş

'KULLANIMI KOLAYLAŞTIRMA'

Gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye sevk edildi.

EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan savcılığa ifade veren şüphelilerden Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen Ege Karataşlı ise tutuklandı.

Cengiz Can AtasoyCengiz Can Atasoy
Gözaltı listesindeki isimler şu şekilde: Suma Han isimli mekânın sahibi Cengiz Can Atasoy,

Ali Baran SüzerAli Baran Süzer

Türkiye'deki The Ritz- Carlton otel zincirinin sahibi olan Suzer grubunun başkan yardımcısı Ali Baran Süzer,

Ege KarataşEge Karataş

Rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan,

Buse İskenderoğluBuse İskenderoğlu

sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek,

Şebnem İnanŞebnem İnan

Amaya GM isimli mekanın işletmecisi Cihan Güler,

Nilay Didem KılavuzNilay Didem Kılavuz

Amaya Etiler işletmesinin müdürü Bahri Güneş ve Taksim Club IQ sorumlusu Ahmet Çalışkan, modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi.

19 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan gözaltına alınan 16 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Eski Habertürk çalışanı Buse İskenderoğlu (takvim.com.tr)Eski Habertürk çalışanı Buse İskenderoğlu (takvim.com.tr)

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şüpheliden Dilara Ege Çevik, manken Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran,

Dilara Ege Çevik (sosyal medya)Dilara Ege Çevik (sosyal medya)

Global direktör Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasay, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca tutuklandı. Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz,

Global direktör Zohaer Majhidi (sosyal medya)Global direktör Zohaer Majhidi (sosyal medya)

modacı Rabia Yaman ve Emrah Gençer ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Modacı Rabia Yaman (sosyal medya)Modacı Rabia Yaman (sosyal medya)

Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandıTekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

