Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!
Son dakika haberi! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca ve işletmeci Yasin Burak Becek’in aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.
Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı Habertürk'teki uyuşturucu skandalıyla ilgili gözaltına alınan Veyis Ateş ile Taner Çağlı dün tutuklandı. Mustafa Karataş'a ise adli kontrol verildi.
Gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye sevk edildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan savcılığa ifade veren şüphelilerden Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen Ege Karataşlı ise tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şüpheliden Dilara Ege Çevik, manken Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran,
Global direktör Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasay, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca tutuklandı. Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz,
modacı Rabia Yaman ve Emrah Gençer ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.