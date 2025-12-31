Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama' gibi suçlarından gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Timur Savcı serbest bırakıldı

"BİRLİKTE DENERİZ"



Medya, ünlüler ve işadamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edildi. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi.