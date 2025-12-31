PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu

Uyuşturucu soruşturmasının kilit ismi Ela Rümeysa Cebeci’nin ünlü yapımcı Timur Savcı ile olan mesajları dosyaya girdi. Savcı'nın yazdığı mesajlarda "THC'mi getir, up olmak istiyorum" ifadeleri uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilerek cep telefonuna el konuldu ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama' gibi suçlarından gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Timur Savcı serbest bırakıldı

"BİRLİKTE DENERİZ"

Medya, ünlüler ve işadamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edildi. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi.

Tutuklu Ela Rumeysa CebeciTutuklu Ela Rumeysa Cebeci

'THC'Mİ UNUTMA'

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişvkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum' ve 'birlikte deneriz' mesajları gönderdiği belirlendi.

Timur SavcıTimur Savcı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna da el konuldu. Savcı hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da verilmesi dikkat çekti.

Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcıya mesaj atıp uyuşturucu istediEla Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi

