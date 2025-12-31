PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! İstanbul’da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Yalova’da meydana gelen ve 3 emniyet mensubunun şehit olduğu saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tek tek yakalanıyor. İstanbul genelinde gece yarısı 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da meydana gelen ve 3 emniyet mensubunun şehit olduğu saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tek tek yakalanıyor.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul genelinde gece yarısı 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık açıklaması (Sosyal medya)Savcılık açıklaması (Sosyal medya)


Konuyla İlgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibarıyla (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiyeydi! Ölüm çantası ele geçirildiDEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiyeydi! Ölüm çantası ele geçirildi

