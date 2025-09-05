PODCAST CANLI YAYIN
Brezilyalı iş insanı Neymar’ı mirasçısı olarak gösterdi

31 yaşındaki Brezilyalı iş insanı, vasiyetnamesinde ünlü futbolcu Neymar’ı tek mirasçı olarak belirledi. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki servetin Neymar’a kalacağı açıklandı.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
BrezilyalI 31 yaşındaki bir iş insanı, vasiyetnamesinde ünlü futbolcu Neymar'ı mirasçı olarak belirledi. Kararın gerekçesi ise "Neymar ile çok özdeşleştiriyorum" sözleri ile açığa çıktı... Brezilya basınının aktardığı bilgilere göre, Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025 tarihinde Porto Alegre'deki 9. Noterlik'te iki tanık ve bir yetkili huzurunda resmi olarak kayda geçirdi. Belgede Neymar'ın tek yararlanıcı olduğu belirtildi. Servetin 6,1 milyar randlık (yaklaşık 1 milyar Dolar) olduğu belirtiliyor.

