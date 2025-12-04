Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li İBB'deki yolsuzluk ve partide şaibeli kurultaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan arınma çağrılarının doğru olduğunu belirten Bahçeli, "Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır. Dün Sayın Kılılçdaroğlu’nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir." dedi. Yargıyı hedef alan CHP'li Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "İmralı’ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar." ifadelerini kullandı.
DÜN AĞLAYARAK UĞURLAYANLAR KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI GÖSTERİYOR
CHP'nin yargılandığı davaların hukukun konusu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "CHP'nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP'de işler sarpa sarmıştır. CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Dün Sayın Kılılçdaroğlu'nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan etmiştir." dedi.
CHP'NİN YOLSUZLUK VE RÜŞVETİN HESAP VERMESİ GEREK
CHP'nin yolsuzluklarla ilgili her önüne geleni suçlamasının doğru ve omurgalı bir tavır olmadığnı belirten şu ifadeleri kullandı:
"CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri akla yatkın en makul tercihtir.
CHP'nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir. Bu partideki iç çalkantı kendi meseleleridir. Buna dair yorum yapmak bize düşmez ve bizim işimiz değildir. Ancak CHP'nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılması olan korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk suçlaması vardır. Hazırlanan iddianamenin içeriği gerçekten de çok ciddidir.
Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır. Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır."
YARGIYI HEDEF ALAN CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ
Türkgün'de yer alan haberde CHP'li Özgür Özel'in yargıyı hedef almasına sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Özgür Özel'in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir. CHP'nin içinde bulunduğu durum Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından ise esef vericidir, yürek yaralayıcıdır." dedi.
İMRALI'YA GİTMEKTEN KORKTULAR
CHP'nin bundan sonra ne yapması gerektiğiyle ilgili soruya, "Bu sorunun öncelikle muhatabı ve cevap vermesi gereken CHP'nin bugünkü yönetim kadrosudur. Son iki yıl içinde gerçekleşen 4. Kurultay'da da Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyor, bundan sonraki siyasi mücadelesinde aklıselim ve teenniyle hareket etmesi temennisiyle başarılar diliyorum. Bu temennimi kendisini arayarak bizzat ilettim." diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Hukukun bağlayıcılığına ve kararına saygı duymalıdır. 39'uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet'in muhafızı, Atatürk'ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk'ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet'in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye'nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar."
DEMOKRATİK MEKANİZMA TAM VE EKSİKSİZ ÇALIŞMIŞTIR
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar da veren Bahçeli, "Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır. Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Silaha ve şiddete dayalı sistematik terör döneminin kapanması için milli irade kıyamdadır, hiç olmadığı kadar yapıcı ve destekleyici bir kıvamdadır. Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı vardır. "Terörsüz Türkiye" hedefi dahilinde görüşü ve düşüncesi olan herkes neredeyse dinlenmiştir. Demokratik mekanizma tam ve eksiksiz çalışmıştır." diyerek yeni bir aşamaya geçildiğini bildirdi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YOL HARİTASI YÜKLENİYOR
"Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır." sözleriyle sürecin son düzlükte olduğunu belirten Bahçeli sözleri şöyle sürdürdü:
"Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir. Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır. Toplumsal huzur egemen olacaktır. Bundan dolayı da müsterihim. Komisyona üye veren her partinin sorumluluk ahlakıyla hareket ettiğini değerlendiriyor, hepsine teşekkür ediyorum."