Başkan Erdoğan açıkladı! Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı yükleniyor

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı. (AA) KALP KIRMAKTAN HEP İMTİNA ETTİK Kıymetli misafirler, değerli yol arkadaşlarım ,tarihte ne yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri muhalif hiçbir çevre, hiçbir görüş, hiçbir ekol görmezden gelemez, yok sayamaz. Bunlardan biri şudur: Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, millî kimliğimizin alameti farikası olan en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkûresine sahip oluşumuzdur. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için işte bu mefkûreyle seferlere çıktık. Selçuklu'dan bugüne tam bin yıldır, Mevlânâ Celaleddin Rûmî'nin o ünlü metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı buraya, Anadolu'ya sabitlerken; diğeriyle tüm dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında yalnızca şehirleri inşa etmekle kalmadık, aynı zamanda kalpleri de ihya ettik.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de katıldı. (AA) Şunun bir defa bilinmesi gerekiyor: Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu vardı. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir. Kalp kırmaktan gönül incitmekten daima çekindik. Asırlar önce yaşamış önemli bir divan şairimiz milletimizin bu konudaki dikkatini bakınız hangi sözlerle ifade ediyor; 'Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna' evet değerli kardeşlerim bizim meseleye baktığımız yer tam olarak da burasıdır. Bugünkü sosyal devlet geleneğimizde asırlardan süzülüp gelen anlayışın devamıdır. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Bakınız bu okulların müfredatında müzik ve resmin yanı sıra matematik, coğrafya kozmografya ve mimari gibi derslerde yer alıyor. Buralarda öğrenim gören engelli gençler hem bilgi birikimi ile öne çıkıyor hem de kimseye muhtaç olmadan memleketlerine hizmet etme imkanı buluyor.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı. (AA) 2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk. 2010'da yaptığımız anayasa değişikliği ile engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık. 2013'te başlattığımız ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi kara ve demiryolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdik. Son on yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız yüksek hızlı tren ve ana trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti.