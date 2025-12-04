Epstein’ın pedofili adasındaki evi ilk kez görüntülendi! Kara tahtada ne mesaj var? Dişçi koltuğu ve tuhaf maskeler...

Epstein'ın pedofili yuvasında dekor da oldukça ürkütücü. Özellikle de bir dişçi koltuğunun bulunduğu ve duvarları tarihi şahsiyetlerin maskeleriyle kaplı olan oda görenleri hayrete düşürdü.

Jeffrey Epstein'in evi, Reuters

ABD'DE EPSTEIN KRİZİ

Garcia, söz konusu paylaşımı alıntılayarak kendi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığının tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin her iki kanadında da kabul edilmişti.

TRUMP İMZALAMIŞTI



Bunun ardından ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongreden geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, bu olayın ardından Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını açıklamıştı.