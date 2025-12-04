PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekor

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 2025'te 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdı. Bolat, "Kasım ayı itibarıyla 22,7 milyar dolarla yıllıklandırılmış mal ihracatı rekoru kırıldı. Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 2025'te 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdı.


Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

2025 yılında 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdık.

Kasım ayında takvimin olumsuz etkisine rağmen yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaşıldı.

Kasım ayı itibarıyla 22,7 milyar dolarla yıllıklandırılmış mal ihracatı rekoru kırıldı.

Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti.

