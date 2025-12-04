Bakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 2025'te 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdı.

İhracat rakamları (Ekran görüntüsü)

Kasım ayında takvimin olumsuz etkisine rağmen yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaşıldı.