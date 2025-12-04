MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. (MSB) Aktürk, hudut güvenliği faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1090 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı. GAZZE'YE DESTEK Tuğamiral Aktürk, bölgedeki gelişmelere ilişkin, şunları anlattı: "İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. (MSB) Türkiye'nin, NATO'nun kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olduğunu, değerlerini ve sorumluluklarını paylaştığını belirten Aktürk, "Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952'den bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam etmektedir. Çok yönlü askeri faaliyetlerle ülkemizin tüm dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolünün doğal bir sonucu olarak 2026 yılının temmuz ayında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek, zirve programı dahilinde Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir." dedi. Tuğamiral Aktürk, 2026 yılında NATO'nun Liderler Zirvesi dışında 2 önemli toplantısının daha Türkiye'de yapılacağını belirterek, şöyle devam etti: "NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki yeniliklerin değerlendirileceği NATO İletişimciler Konferansı eylülde İstanbul'da, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmaların ve ilgili NATO kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek yapay zekadan siber güvenliğe, komuta kontrol sistemlerinden veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlerin ele alınacağı NATO EDGE 2026 faaliyetinin 3'üncüsü 17-19 Kasım arasında İzmir'de yapılacaktır."