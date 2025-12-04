Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek

Komisyon (AA/Arşiv)

28 BİN LİRAYI GEÇECEK



Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak. Yüzde 30 artış durumunda ise 28 bin 735 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.



İŞTE ZAM SENARYOLARI

YÜZDE 28,5

Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak.



YÜZDE 30



Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak.