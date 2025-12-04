Atv Müge Anlı canlı yayın 4 Aralık 2025 | Sami Kırkuşu öldürüldü mü?
ATV’nin gündüz kuşağında izlenme rekorları kıran fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kayıp dosyalarından faili meçhul cinayetlere, aile içi dramlardan karmaşık dolandırıcılık olaylarına kadar pek çok konu, Müge Anlı’nın titiz araştırmaları ve ekibin saha çalışmaları sayesinde bir bir aydınlatılıyor.
Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da son yaşanan gelişmeler…
SAMİ KIRKUŞU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE SORUŞTURMA SÜRÜYOR
44 yaşındaki, dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesi henüz aralanmadı. Olayın bir kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki araştırmalar devam ediyor.
SİBEL YILMAZ'DAN CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Kırkuşu ile 20 yıllık geçmişi olan Sibel Yılmaz, canlı yayına bağlanarak olayla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.
"Bugüne kadar korktum, gerçekleri anlatamadım" diyen Yılmaz, olay günü Kırkuşu'nun falezlerin arka tarafına geçtiğini gördüğünü, ancak düşme anını görmediğini ifade etti. O an büyük bir korku yaşadığını dile getirdi.