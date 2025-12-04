Atv Müge Anlı canlı yayın 4 Aralık 2025 | Sami Kırkuşu öldürüldü mü?

(Kaynak: Atv)

20 YIL SONRA YENİDEN FİLİZLENEN İLİŞKİ

Soruşturmada odak noktalarından biri de ikilinin geçmiş ilişkisi oldu.

Sibel Yılmaz, 20 yıldır görüşmediklerini ve ilişkinin kısa süre önce yeniden başladığını söylemişti. Ancak Müge Anlı ekibine konuşan bir görgü tanığı, bu iddiayı çürüterek aramızdaki ilişkinin 20 yıl boyunca kesilmediğini öne sürdü.

GÖRGÜ TANIĞINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Aynı görgü şahidi, olayın arka planına dair önemli bir detayı da dile getirdi.

Sami Kırkuşu'na, "Sibel Hanım'ın hayatında olan başka biri zarar vermiş olabilir" dediğini belirtti. Bu ifade, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görüldü.