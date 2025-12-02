ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi iki takım oyuncuları sahada ısınırken yaşanan tartışma sonrası emniyet güçleri sahaya girdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi sahada ev sahibi ekibin maç kadrosunda bulunmayan kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın rakip sahada Ederson ile ısınması üzerine gerginlik çıktı. Sarı lacivertlilerin file bekçisi ile Victor Osimhen arasında kavga çıktı. Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve tansiyon kısa sürede olay büyüdü.
ORTAM GERİLDİ
Karşılaşma öncesinde takımlar rutin ısınma çalışmalarını gerçekleştirirken bir anda saha içinde hareketlilik yaşandı. İki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma başladı ve ortam kısa sürede gerildi. Teknik ekiplerin araya girmesine rağmen gerginlik tırmandı ve itişmelerin yaşandığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHAYA GİRMEK ZORUNDA KALDI
Isınma sırasında büyüyen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini zorunlu hâle getirdi. Sahaya hızlı şekilde giren polis ve özel güvenlik birimleri, tarafları ayırarak olası bir çatışmanın büyümesini engelledi. Güvenlik çemberi oluşturulmasıyla birlikte tartışma sona erdi ve saha düzeni yeniden sağlandı.