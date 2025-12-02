PODCAST CANLI YAYIN

ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi iki takım oyuncuları sahada ısınırken yaşanan tartışma sonrası emniyet güçleri sahaya girdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi sahada ev sahibi ekibin maç kadrosunda bulunmayan kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın rakip sahada Ederson ile ısınması üzerine gerginlik çıktı. Sarı lacivertlilerin file bekçisi ile Victor Osimhen arasında kavga çıktı. Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve tansiyon kısa sürede olay büyüdü.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)

ORTAM GERİLDİ

Karşılaşma öncesinde takımlar rutin ısınma çalışmalarını gerçekleştirirken bir anda saha içinde hareketlilik yaşandı. İki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma başladı ve ortam kısa sürede gerildi. Teknik ekiplerin araya girmesine rağmen gerginlik tırmandı ve itişmelerin yaşandığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHAYA GİRMEK ZORUNDA KALDI

Isınma sırasında büyüyen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini zorunlu hâle getirdi. Sahaya hızlı şekilde giren polis ve özel güvenlik birimleri, tarafları ayırarak olası bir çatışmanın büyümesini engelledi. Güvenlik çemberi oluşturulmasıyla birlikte tartışma sona erdi ve saha düzeni yeniden sağlandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Pitbull saldırısında çocukları yaralanan acılı baba isyan etti!
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"
Türkiye'nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı ilk dönemine yaklaştı: Onuachu gol krallığında zirvede!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”