ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi sahada ev sahibi ekibin maç kadrosunda bulunmayan kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın rakip sahada Ederson ile ısınması üzerine gerginlik çıktı. Sarı lacivertlilerin file bekçisi ile Victor Osimhen arasında kavga çıktı. Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve tansiyon kısa sürede olay büyüdü.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA) ORTAM GERİLDİ Karşılaşma öncesinde takımlar rutin ısınma çalışmalarını gerçekleştirirken bir anda saha içinde hareketlilik yaşandı. İki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma başladı ve ortam kısa sürede gerildi. Teknik ekiplerin araya girmesine rağmen gerginlik tırmandı ve itişmelerin yaşandığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.