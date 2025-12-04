PODCAST CANLI YAYIN

Hakim ve savcı atamaları tam liste: Kim nereye atandı? İşte sorgulama ekranı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Aralık Salı günü Ankara'da gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Çekilen kurayla beraber, 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısı 26 bin 803'e ulaştı. Peki hakim ve savcı atamaları tam liste nasıl öğrenilir? Kim nereye atandı? İşte sorgulama ekranı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Aralık Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Törende yapılan kurayla birlikte, Türkiye'deki hakim ve savcı sayısı 9 bin 349'dan 26 bin 803'e yükseldi. 2 Aralık Salı günü düzenlenen tören kapsamında adayların görev yerleri belirlendi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde şu ifadelere yer verildi;

Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan; 28. Dönem Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile 18. Dönem İdari Yargı hâkim adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Mesleğe kabullerine karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızı tebrik eder, kabul kararının; ülkemize, yargı teşkilatımıza, kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Kura töreni 02.12.2025 tarihinde saat 14.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

Hakim ve savcı atamaları isim listesi belli oldu mu?

HSK resmi sitesinde "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri paylaşıldı.

İsim listesini sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN TAM LİSTEYE ULAŞABİLİRSİNİZ⤵⤵⤵

HSK atamaları Resmi Gazete'de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"

