Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı

Yeni arşiv, Alman kamu yayın kuruluşu NDR tarafından ele geçirildi ve Ekim ayında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve dosyaları inceleyen Washington Post da dahil olmak üzere ortak kuruluşlarla paylaşıldı. Koleksiyonda, çoğu farklı açılardan çekilmiş, ölen tutukluların 30.000'den fazla fotoğrafı yer alıyor.

Harasta askeri hastanesi, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

KURBANLARIN AİLELERİ DOĞRULADI

Fotoğrafları eski bir askeri yetkilinin sızdırdığı belirtilirken The Washington Post ise kurbanların ailelerine ulaştıklarını ve görüntüleri doğruladıklarını belirtti.

3 Mart 2025'te Şam'ın hemen güneyinde bulunan, Suriye'nin en büyük toplu mezar alanlarından biri olan Necha Mezarlığı'ndaki bir hendek. Rejim gözetimindeyken işkence altında veya açıklanamayan koşullar altında hayatını kaybeden binlerce siyasi tutuklu bu hendeğe gömüldü, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

KEMİKLEİNE KADAR ÇÜRÜMÜŞ CESETLER…

Görüntülerde çok sayıda kurbanın vücudu kemiklerine kadar çürüdüğü görülüyor. Meta verilere göre, ölenler arasında en az birkaç kadın da var; bunlardan biri, Mart 2024'te bandajlarla kaplı, sırtında ve bacaklarında büyük yaralarla hayatını kaybetmiş.