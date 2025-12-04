PODCAST CANLI YAYIN

Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin işkence ve cinayetlerinin yer aldığı 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı. Sezar Dosyaları'ndan dahi büyük olan arşivde gözaltında veya gözaltından askeri hastanelere nakledildikten sonra hayatını kaybeden 10.212 kişi yer alıyor.

Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin işlediği savaş suçlarını gözler önüne seren 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı.

Esad rejiminin işkencelerinde ölen Abdulrahman Safaf, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştırEsad rejiminin işkencelerinde ölen Abdulrahman Safaf, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

ESAD'IN İŞKENCE KOLEKSİYONU

Suriye askeri polis fotoğrafçıları tarafından çekilen ve 2015-2024 yılları arasında kaydedilen 70 binden fazla fotoğraftan oluşan koleksiyon, Esad rejiminin Suriyelilere yönelik savaş suçlarını ortaya çıkardı.

2015'te gözaltında öldürülen Mutlaq Mutlaq, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır2015'te gözaltında öldürülen Mutlaq Mutlaq, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

İŞKENCE VE CİNAYETLERİN BELGESİ

Fotoğraflar arasında, gözaltında veya gözaltından askeri hastanelere nakledildikten sonra hayatını kaybeden 10.212 kişi de yer alıyor. Söz konusu arşiv, Esad'ın gözaltı ağında yapılan işkence ve cinayetleri gösteren Sezar Dosyaları'ndan çok daha büyük.

2015 yılında Suriye'de gözaltındayken öldürülen Mutlaq Mutlaq'ın cesedi, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır2015 yılında Suriye'de gözaltındayken öldürülen Mutlaq Mutlaq'ın cesedi, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

Yeni arşiv, Alman kamu yayın kuruluşu NDR tarafından ele geçirildi ve Ekim ayında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve dosyaları inceleyen Washington Post da dahil olmak üzere ortak kuruluşlarla paylaşıldı. Koleksiyonda, çoğu farklı açılardan çekilmiş, ölen tutukluların 30.000'den fazla fotoğrafı yer alıyor.

Harasta askeri hastanesi, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştırHarasta askeri hastanesi, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

KURBANLARIN AİLELERİ DOĞRULADI

Fotoğrafları eski bir askeri yetkilinin sızdırdığı belirtilirken The Washington Post ise kurbanların ailelerine ulaştıklarını ve görüntüleri doğruladıklarını belirtti.

3 Mart 2025'te Şam'ın hemen güneyinde bulunan, Suriye'nin en büyük toplu mezar alanlarından biri olan Necha Mezarlığı'ndaki bir hendek. Rejim gözetimindeyken işkence altında veya açıklanamayan koşullar altında hayatını kaybeden binlerce siyasi tutuklu bu hendeğe gömüldü, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır3 Mart 2025'te Şam'ın hemen güneyinde bulunan, Suriye'nin en büyük toplu mezar alanlarından biri olan Necha Mezarlığı'ndaki bir hendek. Rejim gözetimindeyken işkence altında veya açıklanamayan koşullar altında hayatını kaybeden binlerce siyasi tutuklu bu hendeğe gömüldü, Fotoğraf Washington Post'tan alınmıştır

KEMİKLEİNE KADAR ÇÜRÜMÜŞ CESETLER…

Görüntülerde çok sayıda kurbanın vücudu kemiklerine kadar çürüdüğü görülüyor. Meta verilere göre, ölenler arasında en az birkaç kadın da var; bunlardan biri, Mart 2024'te bandajlarla kaplı, sırtında ve bacaklarında büyük yaralarla hayatını kaybetmiş.

