"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin ardından bugün ilk kez toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda, İmralı’daki temaslara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Öcalan’ın Suriye ve SDG’ye yönelik mesajlarının kamuoyuyla paylaşılması da gündemde olacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün19. toplantısını gerçekleştirecek.

İMRALI SONRASI İLK TOPLANTI
Toplantıd komisyonun İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yapacağı ilk toplantı olacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, toplantı bugün saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapacak.

TUTANAKLAR PAYLAŞILACAK MI?
Komisyonda elebaşı Öcalan'ın Suriye'de SDG'ye dönük bazı mesajlarının kamuoyu ile paylaşılması üzerinde duruluyor.

SON TOPLANTIDA NELER OLDU?
Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.

Komisyon üyeleri, toplantının birinci kısmında, yapılan ve yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunurken, toplantının ikinci oturumu kapalı gerçekleştirildi. Kapalı oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere bundan sonraki aşamalar ele alındı.

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırırken, nihai raporun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

İMRALI'YA KİMLER GİTTİ
CHP, heyete üye vermezken, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin Meclis Başkanlığına bildirdiği isimler doğrultusunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

"KOMİSYONUN AZİMLİ VE KARARLI TUTUMU SÜRDÜRÜLECEKTİR"
TBMM Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

Bu süreçte komisyon üyesi AK Parti'li milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya gelirken, MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran "Terörsüz Türkiye" raporunu tamamladı.

