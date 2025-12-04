Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

PODCAST CANLI YAYIN

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak. A Milli Futbol Takımı’nın turnuvaya katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak.

KURALAR YARIN SAAT 20'DE ÇEKİLECEK

Kura çekimi, yarın ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak.

2 MİLYON BİLET SATILDI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

42 ÜLKE KATILMAYI GARANTİLEDİ

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

HANGİ ÜLKELER KURAYA KATILACAK?

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

SON 6 ÜLKENİN 4'Ü AVRUPA'DAN 2'Sİ KITALARARASI PLAY-OFF ETABINDAN GELECEK

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.

Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildi.

FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması sağlanacak.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

