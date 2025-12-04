Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
İstanbul’da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip Erdal Timurtaş eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtı. Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi katibi Erdal Timurtaş, adli emanetteki 25 kg altın ile 50 kg gümüşü çöp poşetine koyarak çaldı. 154 milyon TL'lık vurgun yapıp eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtı. TAKVİM akılalmaz soygunun detaylarına ulaştı.Başsavcılığın emanet kasası nasıl soyuldu?
Film gibi soygun, Erdal Timurtaş'ın izinden dönmemesiyle ortaya çıktı. Çaldığı ziynetleri ise Kapalıçarşı'da bozdurduğu ve bazı kuyumcularla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor.
ADLİ EMANETTEN ÇALINAN EŞYALAR
9.906 GRAM ALTIN
49 ADET REŞAT ALTIN
438 ADET KOLYE
66 GRAM KÜPE
5 KİLO ALTIN
7 ADET ARMA ALTIN
167 ADET TAM ALTIN
606 ADET
1.477 GRAM BİLEZİK
376 ADET YARIM ALTIN
1328 ADET ÇEYREK ALTIN
40 ADET CUMHURİYET ALTINI
2.701 GRAM TAKI
487 ADET ATA ALTIN
6 ADET GREMSE
50 KİLO GÜMÜŞ
ADLİYEDEN SİYAH POŞETLE ÇIKARDI
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayının yankıları sürüyor. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.
KASALAR BOŞ ÇIKTI
Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı. 2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.
25 KG ALTIN, 50 KG GÜMÜŞ
Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi. Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.
Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı.
Dakika dakika dakika Timurtaş ve ailesinin nasıl firar ettiği ortaya çıktı.
13 KASIM 2025
07.40: Erdal Timurtaş, mesai başlamadan geldi. Yedek anahtarla kasaları açtı.
07.50: Altın ve gümüşü siyah çöp poşetlerine koydu. Adliyede evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabaya yükledi.
08.00: Ziynetleri tek seferde adliyeden çıkardı.
19 KASIM 2025
08.22: Ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitti. Mart ayında vize başvurusu yaptığı belirlendi.
GÜNLER SONRA: Timurtaş'ın arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.
Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.
"ÇARŞINIZ PAZAR OLSUN"
Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Takvim'den Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.
ESNAFTAN ŞOKE EDEN İFADE: NAMUSSUZMUŞ MEĞER NAMUSLU!
Olayın yankıları sürerken şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak ise ziynet eşyalarını alıp kaçan Erdal Timurtaş'ı çok eskiden beri tanıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle bir şey yaptı Allah şaşırtmasın tabii."
"Şaşırdık yakıştıramadım açıkçası. Gözü gönlü bol; paraya ihtiyacı olmayan bir çocuktu hanımı da öğretmen Allah 2 çocuk vermiş. Babasının dairesinde altlı üstlü oturuyorlar altında cipi var. Hanımı çalışıyor kendi çalışıyor. Duydum hemen aradım ama telefonuna ulaşamadım tabii merak da etmedim değil. Gözaltında olan Kemal abiyi de tanıyorum ben burada 27 yıldır esnafım. Bunlar selamsız sabahsız geçmez. Kemal abi dediğim adam daha da düzgündür. İşinde gücünde işini bilen bir insandır"Büyükçekmece Adliyesi’ni soyan zimmet memuru hakkında esnaf konuştu
AKILLARA ŞENER ŞEN'İN NAMUSLU FİLMİ GELDİ
Erdal T.'yi tanıdığını söyleyen esnafın sözleri akıllara Ertem Eğilmez'in 1984 yapımı Şener Şen'in başrolünde oynadığı Namuslu filmini getirdi.
NAMUSLU FİLMİNİN KONUSU
Namuslu, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1984 yapımı Türk komedi filmidir. Ali Rıza Öğün (Şener Şen), kendi halinde dürüst, namuslu bir mutemettir. Bu özellikleriyle çevresinde hor görülür, kendisine saygı gösterilmez. Bir ay başı çalıştığı dairenin maaşlarını almak için Merkez Bankası'na gider. Güvenlik görevlisi daha önce istifa ettiği için yalnızdır. Çıkışta parayı iki soyguncuya kaptırır. Şüpheler Ali Rıza üzerinde yoğunlaşır. O ne kadar reddetse de herkes paranın onda olduğunu sanır ve ortak olmaya çalışır. Böylece Ali Rıza'nın itibarı birden artar. Sonunda Ali Rıza hırsız damgası yiyerek itibar görmeye tahammül edemez hâle gelir ve çevresinden intikam almaya karar verir.