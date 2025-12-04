CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde

ÖZLEM GÜRSES DE GÖNDERİLDİ Tasfiyenin bir diğer dikkat çeken ismi sunucu Özlem Gürses oldu. Gürses'in kanaldan ayrıldığı, sunduğu programın da başka bir isme devredildiği bilgisi geldi. Kulislerde bu ayrılığın, "Özdil'in gelişi sonrası çizgi uyumsuzluğu" nedeniyle gerçekleştiği konuşuluyor.

UĞUR DÜNDAR: BANA GİT DİYEN OLMADI AMA GİDİYORUM

Sözcü cephesindeki en çarpıcı gelişme ise, yıllardır gazetenin ve televizyonun yüzü haline gelen Uğur Dündar'ın veda kararı oldu.

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil

Dündar "VEDA…" başlıklı yazısında, "Bana hiç kimse 'git' demedi ama bugün Sözcü gazetesinden ve Sözcü TV'den ayrılıyorum." ifadelerini kullandı. Her ne kadar Dündar neden belirtmese de, perde arkasında ayrılığın ana sebebinin Yılmaz Özdil olduğu biliniyor.

2021'DEKİ BÜYÜK KAVGA TEKRAR GÜNDEMDE

Özdil ile Dündar arasındaki asıl kriz 2021'de patlak vermişti. Özdil o dönem, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.