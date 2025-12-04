CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
CHP medyasında dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. 6'lı masa döneminde Sözcü'den gönderilen Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grup Başkanı olarak yeniden göreve başlaması, kanalda geniş çaplı tasfiyeleri beraberinde getirdi. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ve sunucu Özlem Gürses’in de aralarında bulunduğu 14 isimle yollar ayrılırken, Uğur Dündar da Sözcü’den ayrıldığını açıkladı. Yaşananlar Kulislerde CHP içindeki güç mücadelesinin medya cephesine yansıması olarak yorumlanıyor...
CHP medyası olarak bilinen yapıda son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de başlayan değişim dalgası dengeleri sarstı.
6'LI MASA DÖNEMİNDE SÖZCÜ'DEN KOVULAN YILMAZ ÖZDİL GRUP BAŞKANI OLDU
6'lı masa döneminde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek Meral Akşener'i savunan çıkışları nedeniyle Sözcü TV'den uzaklaştırılan, ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın çizgisiyle bilinen Yılmaz Özdil Sözcü Medya Grup Başkanı olarak göreve başladı.
ÖZGÜR ÖZEL'LE KAVGALARI BİLİNİYOR
Özdil'in göreve gelişi, son aylarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalara girmiş olması nedeniyle daha da dikkat çekici bulundu. (Özdil, Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" sözleriyle eleştirmişti.)
ÖZLEM GÜRSES DE GÖNDERİLDİ
Tasfiyenin bir diğer dikkat çeken ismi sunucu Özlem Gürses oldu. Gürses'in kanaldan ayrıldığı, sunduğu programın da başka bir isme devredildiği bilgisi geldi. Kulislerde bu ayrılığın, "Özdil'in gelişi sonrası çizgi uyumsuzluğu" nedeniyle gerçekleştiği konuşuluyor.
UĞUR DÜNDAR: BANA GİT DİYEN OLMADI AMA GİDİYORUM
Sözcü cephesindeki en çarpıcı gelişme ise, yıllardır gazetenin ve televizyonun yüzü haline gelen Uğur Dündar'ın veda kararı oldu.
Dündar "VEDA…" başlıklı yazısında, "Bana hiç kimse 'git' demedi ama bugün Sözcü gazetesinden ve Sözcü TV'den ayrılıyorum." ifadelerini kullandı. Her ne kadar Dündar neden belirtmese de, perde arkasında ayrılığın ana sebebinin Yılmaz Özdil olduğu biliniyor.
2021'DEKİ BÜYÜK KAVGA TEKRAR GÜNDEMDE
Özdil ile Dündar arasındaki asıl kriz 2021'de patlak vermişti. Özdil o dönem, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.
Bu paylaşım üzerine çılgına dönen Dündar, Özdil'e sert bir mesaj göndererek; "Seni çok fena yaparım. Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.
Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"
CHP'DEKİ SAVAŞIN MEDYAYA YANSIMASI MI?
Kulislerde hakim yorum, Sözcü TV'de yaşanan tasfiyelerin ve Özdil'in dönüşünün Ekrem İmamoğlu medyasındaki yeni dönemin işareti olduğu yönünde. Özgür Özel ile Özdil arasındaki sert tartışmalar hatırlatılarak, "Bu değişim CHP içindeki güç savaşının medyaya yansıması" değerlendirmeleri yapılıyor.