CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde

CHP medyasında dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. 6'lı masa döneminde Sözcü'den gönderilen Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grup Başkanı olarak yeniden göreve başlaması, kanalda geniş çaplı tasfiyeleri beraberinde getirdi. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ve sunucu Özlem Gürses’in de aralarında bulunduğu 14 isimle yollar ayrılırken, Uğur Dündar da Sözcü’den ayrıldığını açıkladı. Yaşananlar Kulislerde CHP içindeki güç mücadelesinin medya cephesine yansıması olarak yorumlanıyor...

CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde

CHP medyası olarak bilinen yapıda son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de başlayan değişim dalgası dengeleri sarstı.

6'LI MASA DÖNEMİNDE SÖZCÜ'DEN KOVULAN YILMAZ ÖZDİL GRUP BAŞKANI OLDU
6'lı masa döneminde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek Meral Akşener'i savunan çıkışları nedeniyle Sözcü TV'den uzaklaştırılan, ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın çizgisiyle bilinen Yılmaz Özdil Sözcü Medya Grup Başkanı olarak göreve başladı.

Yılmaz ÖzdilYılmaz Özdil

ÖZGÜR ÖZEL'LE KAVGALARI BİLİNİYOR
Özdil'in göreve gelişi, son aylarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalara girmiş olması nedeniyle daha da dikkat çekici bulundu. (Özdil, Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" sözleriyle eleştirmişti.)

Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TVye armut tepkisiÖzgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TVye armut tepkisi

SÖZCÜ TV'DE BÜYÜK TASFİYE
Özdil'in göreve gelişiyle birlikte kanalda geniş çaplı bir kadro değişikliği başladı. Aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı'nın da bulunduğu 14 çalışanın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

Özlem Gürses Özlem Gürses

ÖZLEM GÜRSES DE GÖNDERİLDİ
Tasfiyenin bir diğer dikkat çeken ismi sunucu Özlem Gürses oldu. Gürses'in kanaldan ayrıldığı, sunduğu programın da başka bir isme devredildiği bilgisi geldi. Kulislerde bu ayrılığın, "Özdil'in gelişi sonrası çizgi uyumsuzluğu" nedeniyle gerçekleştiği konuşuluyor.

UĞUR DÜNDAR: BANA GİT DİYEN OLMADI AMA GİDİYORUM
Sözcü cephesindeki en çarpıcı gelişme ise, yıllardır gazetenin ve televizyonun yüzü haline gelen Uğur Dündar'ın veda kararı oldu.

Uğur Dündar ve Yılmaz ÖzdilUğur Dündar ve Yılmaz Özdil

Dündar "VEDA…" başlıklı yazısında, "Bana hiç kimse 'git' demedi ama bugün Sözcü gazetesinden ve Sözcü TV'den ayrılıyorum." ifadelerini kullandı. Her ne kadar Dündar neden belirtmese de, perde arkasında ayrılığın ana sebebinin Yılmaz Özdil olduğu biliniyor.

2021'DEKİ BÜYÜK KAVGA TEKRAR GÜNDEMDE
Özdil ile Dündar arasındaki asıl kriz 2021'de patlak vermişti. Özdil o dönem, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.

Uğur Dündar 2021'de Yılmaz Özdil'e çok sert sözlerle yüklenmişti (Takvim.com.tr Arşiv)Uğur Dündar 2021'de Yılmaz Özdil'e çok sert sözlerle yüklenmişti (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu paylaşım üzerine çılgına dönen Dündar, Özdil'e sert bir mesaj göndererek; "Seni çok fena yaparım. Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.

Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

CHP'DEKİ SAVAŞIN MEDYAYA YANSIMASI MI?
Kulislerde hakim yorum, Sözcü TV'de yaşanan tasfiyelerin ve Özdil'in dönüşünün Ekrem İmamoğlu medyasındaki yeni dönemin işareti olduğu yönünde. Özgür Özel ile Özdil arasındaki sert tartışmalar hatırlatılarak, "Bu değişim CHP içindeki güç savaşının medyaya yansıması" değerlendirmeleri yapılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılarKemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılar
Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılar

