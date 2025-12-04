Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi. (AA)

GELECEK YIL FAALİYETE BAŞLAYACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

BAĞIMSIZ ENERJİDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık hamlelerinin temeli, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlara dayanıyor.

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu. 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)

Berat Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

BU HAMLE BATI'YI RAHATSIZ ETTİ

Yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak 24 Temmuz 2025'te Sabah Yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayii, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol sondajları gibi yerli ve milli hamlelerinin Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı.

Sadık Albayrak ülkeye kazandırılan enerji gemilerini işaret ederek, "Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken, petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın bu ifadeleri bağımsızlaşma yolundaki mücadelenin de göstergesi oldu.