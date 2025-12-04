PODCAST CANLI YAYIN

Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık hamlelerinin temeli, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlara dayanıyor...

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

DERİN SONDAJ GEMİSİNİN İKİZİ GELDİ

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

MERSİN'DE DEMİRLEDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

GELECEK YIL FAALİYETE BAŞLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

BAĞIMSIZ ENERJİDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık hamlelerinin temeli, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlara dayanıyor.

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu. 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Berat Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

BU HAMLE BATI'YI RAHATSIZ ETTİ
Yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak 24 Temmuz 2025'te Sabah Yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayii, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol sondajları gibi yerli ve milli hamlelerinin Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı.

Sadık Albayrak ülkeye kazandırılan enerji gemilerini işaret ederek, "Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken, petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın bu ifadeleri bağımsızlaşma yolundaki mücadelenin de göstergesi oldu.

