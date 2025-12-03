Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor





ENKS Başkanı İsmail'in Barzani medyasında "Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" şeklinde tehditler savurması ise "Kuklaya değil kuklacıya bak" dedirtti.

İsmail'in Rudaw'da yaptığı şu itiraf dikkatlerden kaçmadı:



Barzani bize he zaman, "Siz ne üzerinde anlaşırsanız ben sizi tebrik eder ve her türlü desteği veririm" dedi. Şam'ın veya başkalarının buna nasıl baktığı onlara kalmış. IKBY bizimle sadık bir destekçidir, müttefik olarak görür. Ayrıca Suriye'de Kürt davasının zayıf düşmesini istemez.



Bu noktada "SDG ve ENKS'yi Suriye'de çözümsüzlük için Barzani mi kışkırtıyor?" sorusu önem kazandı.

SDG ve ENKS Suriye'de özerklik istiyor. Barzani her iki yapıya da "Siz ne üzerinde anlaşırsanız onu desteklerim" diye teminat veriyor. Bu durum Barzanilerin bölünmüş bir Suriye tahayyülü içinde olduğu değerlendirmelerini yol açıyor.