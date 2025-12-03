Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine "destek veriyormuş" gibi görünen Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü. Mesud Barzani ve ofisinin provokasyonu sonrası bir skandal da Neçirvan Barzani'den geldi. Barzani, SDG için adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik isteyecek kadar ileri gitti. Erbil'in palazlandırdığı ENKS ise "Suriye ya ademi merkeziyetçi olacak ya da bölünecek" tehditleri savurdu. TAKVİM aylardır Kamışlı - Erbil hattındaki karanlık trafiği dikkat çekerken Barzanilerin "Suriye'de IKBY modeli" için YPG'ye olan örtülü desteği deşifre oldu.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri 10 Mart'ta Şam'la imzaladıkları mutabakata uymayıp "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor. Son olarak Duhok'ta Barzanilerin teşviğiyle kravat takıp özerklik talebinde bulunan Abdi, YPG'yi Şam'daki hükümet ile eş değer tutmaya kalktı.
Abdi daha sonra ENKS Başkanı Muhammed İsmail'in de aralarında olduğu bir grupla KDP Başkanı Mesud Barzani'nin yanına gitti.
CİZRE'DE "BARZANİ" PROVOKASYONU
Bu görüşmeden 10 gün sonra Barzani, Şırnak Cizre'deki "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katıldı. Ancak bu ziyaret maksadını aşan provokatif görüntülere sahne oldu.
Aktif bir görevi olmayan sadece siyasi parti lideri olarak çalışmalarını sürdüren Barzani'nin uzun namlulu silahlarla korumalarını Cizre'ye getirmesi tartışmalara yol açtı.
Nahoş görüntülere MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti'den tepki geldi. Bahçeli, "Yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.
İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin jet soruşturma başlattı.
DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Barzani'nin Cizre'deki provokasyonu bununla da sınırlı kalmadı... KDP Sözcülüğü, Terörsüz Türkiye sürecinin öncülerinden Devlet Bahçeli'yi küstah sözlerle hedef aldı.
Dışişleri Bakanlığı, Erbil'den sorumluların cezalandırılması için izahat istedi. Başkan Erdoğan kürsüden Barzani'ye yanlıştan dön çağrısında bulundu. Servis edilen açıklamayı "Saygısız ve hadsiz" olarak niteledi.
BARZANİLERİN MASKESİ DÜŞTÜ
Cizre özelinde gelişen olaylar silsilesi deyim yerindeyse Barzanilerin maskesini düşürdü.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, SDG için adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik isteyecek kadar ileri gitti. Barzani, "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor" dedi. Elebaşı Abdi'yi silah bırakmamaya teşvik ederek "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" ifadelerini kullandı.
Kasım sonunda da YPG elebaşı Abdi ve ENKS Başkanı İsmail, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrası SDG "adem-i merkeziyetçilik" taleplerini yineledi. PYD elebaşı Salih Müslim, "Demokrasi yoksa entegrasyon da yok" şeklinde konuştu.
ENKS Başkanı İsmail'in Barzani medyasında "Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" şeklinde tehditler savurması ise "Kuklaya değil kuklacıya bak" dedirtti.
İsmail'in Rudaw'da yaptığı şu itiraf dikkatlerden kaçmadı:
Barzani bize he zaman, "Siz ne üzerinde anlaşırsanız ben sizi tebrik eder ve her türlü desteği veririm" dedi. Şam'ın veya başkalarının buna nasıl baktığı onlara kalmış. IKBY bizimle sadık bir destekçidir, müttefik olarak görür. Ayrıca Suriye'de Kürt davasının zayıf düşmesini istemez.
Bu noktada "SDG ve ENKS'yi Suriye'de çözümsüzlük için Barzani mi kışkırtıyor?" sorusu önem kazandı.
SDG ve ENKS Suriye'de özerklik istiyor. Barzani her iki yapıya da "Siz ne üzerinde anlaşırsanız onu desteklerim" diye teminat veriyor. Bu durum Barzanilerin bölünmüş bir Suriye tahayyülü içinde olduğu değerlendirmelerini yol açıyor.
TAKVİM AYLARDIR YAZIYOR... YPG'YE IKBY MODELİ
TAKVİM 20 Kasım'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Duhok'ta kravat takıp özerklik istemesi sonrası "YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı?" sorusunu gündeme getirmişti.
Barzaniler bu süreçte YPG ile aynı tutumda olmasına dikkat çekmişti.
ENKS KENDİ ÜYELERİNİ KATLEDEN SDG İLE AYNI ÇİZGİDE
Öte yandan ENKS de derin bir savrulma içerisinde.
Bir dönem YPG'nin üyelerini katlettiği ENKS şimdilerde Suriye'yi bölmek için YPG ile aynı çizgide seyrediyor. YPG'nin "teröristan" seçimleriyle meşrulaşma hedefi yaptığı dönemde destek göremediği ENKS üyelerini kaçırıp dağa kaldırdığı biliniyor. ENKS'nin önde gelen üyelerinden Süleyman Oso, Muhammed İsmail, Abdüssamed Birro, Faysal Yusuf, Nimet Davut ve Taher Hassaf kaçırılan isimler arasında yer alıyor. ENKS üyesi olduğu belirtilen İsmail Fettah'ın Kamışlı yolunda YPG tarafından kaçırılığı öldürüldüğü söyleniyor.