İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "İmralı" gündemli toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kurtulmuş, İmralı görüşmesinin gizli kalmayacağını, kayıtların MİT'in elinde olduğunu bildirdi.



İMRALI GÖRÜŞMESİ GİZLİ KALMAYACAK



TBMM Başkanı, "İmralı'ya giden milletvekilleri kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır. MİT oradaki görüşmelerle ilgili tutanakları zaten tutuyor. O kayıtlar MİT'in elindedir" değerlendirmesinde bulundu.







"DAHA YAPICI, BARIŞ İSTEYEN..."



24 Kasım'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan komisyon üyelerin MİT koordinesinde İmralı'ya gitmesine değinen Kurtulmuş, "Komisyon'daki milletvekillerinin gözlemleri; fevkalade olumlu, yapıcı bir görüşmenin gerçekleştiği, 'İmralı'nın fikirleri' olarak yansıtılan şeylerden de daha ileride, daha yapıcı ve barış isteyen, bu işin bitmesini isteyen bir yaklaşıma sahip olduğudur" şeklinde konuştu.