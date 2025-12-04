İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun İmralı'da yaptığı görüşmenin gizli kalmayacağını, MİT'in elinde kayıtlar olduğunu bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin artık başarılı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bundan sonraki süreci "en riskli süreç" olarak tanımladı. Sürecin sahibinin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi. Meclis Başkanı, “Örgütün feshi tespit ve tescil edilirse, sonraki süreçte siyaset üzerine düşeni yapar" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "İmralı" gündemli toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, İmralı görüşmesinin gizli kalmayacağını, kayıtların MİT'in elinde olduğunu bildirdi.
İMRALI GÖRÜŞMESİ GİZLİ KALMAYACAK
TBMM Başkanı, "İmralı'ya giden milletvekilleri kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır. MİT oradaki görüşmelerle ilgili tutanakları zaten tutuyor. O kayıtlar MİT'in elindedir" değerlendirmesinde bulundu.
"DAHA YAPICI, BARIŞ İSTEYEN..."
24 Kasım'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan komisyon üyelerin MİT koordinesinde İmralı'ya gitmesine değinen Kurtulmuş, "Komisyon'daki milletvekillerinin gözlemleri; fevkalade olumlu, yapıcı bir görüşmenin gerçekleştiği, 'İmralı'nın fikirleri' olarak yansıtılan şeylerden de daha ileride, daha yapıcı ve barış isteyen, bu işin bitmesini isteyen bir yaklaşıma sahip olduğudur" şeklinde konuştu.
"RAPORLA KOMİSYONUN GÖREVİ BİTER"
Peki, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görevi ne zaman bitecek?
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şöyle konuştu:
Komisyon raporu için partilerden gelen metinler üzerinden genel bir mutabakat ortaya çıkarılabilir. Sınav gününe kadar rahat, ondan sonra da sıkıştırırız gibi bir duruma düşmeden hızlı şekilde süreci bitiririz inşallah.
SORU: Raporun hazırlanmasının ardından Komisyon'un görevi biter mi?
Evet, biter. Raporda, şu konularda şöyle bir yasal düzenleme, şu konularda şöyle bir idari düzenleme, şu konularda görülen eksiklikler şunlardır gibi başlıklara yer veririz. Bunlar daha sonra parlamentodaki siyasi partilerin çalışacağı konulardır. Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun.
SÜRECİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZ
Sürecin bu noktaya kadar gelmesindeki ana kararlılık ve meseleyi bir devlet politikası haline dönüştürme iradesi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza aittir. Bu sürecin yolunu açmamış olsaydı buraya kadar zaten gelinmesi düşünülemezdi. Başından itibaren sahip olduğumuz bilgilerin tamamını veriyorum. Dolayısıyla bu sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır.
DEMOKRASİMİZİN OLGUNLUĞU
SORU: Milli birlik havası yeni anayasa mutabakatı getirir mi?
Komisyon, Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesini kavgasız, gürültüsüz, problemsiz bugüne getirdi. Demek ki Türk demokrasisi artık en zor konusunu bile müzakere edecek olgunluğa sahip. Bu, anayasaya ve diğer hukuk metinlerine de yansıtılmalıdır. Olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.
'BUNDAN SONRASI EN RİSKLİ SÜREÇ'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bundan sonraki sürecin en riskli süreç olduğunu belirtip, SDG'nin Suriye'ye entegre olması gerektiğini belirtti.
Şu ifadeleri kullandı:
ÖRGÜTÜN ADIMLARI SÜRDÜRMESİ GEREK: Şimdiye kadar iyi geldi ama bundan sonraki süreç en riskli süreçtir. Kimse partisinin ya da grubunun menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisinde davranmamalı. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığının, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğinin tespiti gerekiyor. Suriye'de de yeni yönetimle bir entegrasyon içerisinde yer alacağının görülmesi lazım. Örgüt vakit kaybetmeden söz verdiği adımları atmayı sürdürmeli. Biz adımlarımızı attık. Vatandaşımızın desteği var. İşin tıkanmaması gerekir.
'SİYASET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPAR'
TBMM Başkanı Kurtulmuş "Örgütün kendisini feshettiği ve silahları bırakma sürecinin nasıl devam ettiğini takip edecek olan devletin güvenlik birimleridir; tespit ve tescil edilirse, sonraki süreçte siyaset üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir" dedi.