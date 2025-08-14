SON DAKİKA
Süper Lig’de yaka kamerası dönemi başladı

TFF’nin aldığı kararla, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamera uygulaması devreye alındı. ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen sistem ilk etapta 8 stadyumda kuruldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi. Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor.

İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.

