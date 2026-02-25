Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında görüntülendi: Aşk dolu bakışlar sosyal medyayı salladı

Sevgilisi Mert Demir bir şeyler anlatırken başını eline yaslayıp onu pür dikkat dinleyen Serenay Sarıkaya'nın hayranlığı gözden kaçmadı.

📸 HAVALİMANINDAKİ O ANLAR GÜNDEM OLDU

Cnnturk.com kaynaklı bilgilere göre; 32 yaşındaki başarılı şarkıcı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, havalimanında uçağa binmeden önce koyu bir sohbete daldı. Çiftin habersiz çekilen fotoğrafları, X ve Instagram gibi mecralarda binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pür dikkat dinledi: Fotoğraflarda Serenay Sarıkaya'nın başını eline yaslayarak sevgilisini büyük bir dikkatle dinlediği görüldü.

Aşk dolu bakışlar: Mert Demir'in ise konuşma sırasında sevgilisine sevgi dolu gözlerle bakması, takipçileri tarafından "Gerçek aşkın karesi" olarak yorumlandı.

🔍 SOSYAL MEDYANIN DİLİNDEN DÜŞMÜYOR

Çiftin havalimanındaki doğal ve samimi görüntüleri, hayranları tarafından "yılın karesi" olarak adlandırıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin arasındaki uyumun her geçen gün daha da güçlendiğine dair binlerce paylaşım yaptı.