Beşiktaş Ndidi’yi renklerine bağladı

Beşiktaş transferde beklenen hamleyi yaptı. Uzun süredir 6 numara takviyesi için büyük bir uğraş veren siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı. Leicester City'nin belirlediği 9.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden yönetim, Nijeryalı yıldızla da aradaki tüm pürüzleri giderdi.



BETİS DEVREYE GİRDİ AMA...

Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret teklifini kabul eden Ndidi, Betis'in ilgisi sonrası geri adım atmıştı. Ancak siyah-beyazlıların yoğun çabası sonrasında dün kesin anlaşma sağlandı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada görüşmelere başlandığı duyuruldu. Ndidi'nin bugün 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki Wilfred Ndidi'nin şu anda piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Leicester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giymiş ve takımına 5 asistlik katkı vermişti.



ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VAR

Ndidi orta alanda yüksek fizik gücü, mücadeleci yapısı ve defansif özellikleri ile ön plana çıkıyor. Daha önce Genk formasını giyen yıldız oyuncu, 65 kez milli oldu. Ndidi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.



LEON BAİLEY İDDİASI

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Leon Bailey ile ilgilendiği öne sürüldü. Aston Villa formasını giyen yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı