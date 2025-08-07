PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Ndidi'yi renklerine bağladı

Leicester ile 9.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Siyah-Beyazlılar, Wilfred Ndidi ile de aradaki tüm pürüzleri giderdi. 3.5 milyon euroluk maaş teklifini kabul eden yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Beşiktaş Ndidi’yi renklerine bağladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş transferde beklenen hamleyi yaptı. Uzun süredir 6 numara takviyesi için büyük bir uğraş veren siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı. Leicester City'nin belirlediği 9.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden yönetim, Nijeryalı yıldızla da aradaki tüm pürüzleri giderdi.

BETİS DEVREYE GİRDİ AMA...
Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret teklifini kabul eden Ndidi, Betis'in ilgisi sonrası geri adım atmıştı. Ancak siyah-beyazlıların yoğun çabası sonrasında dün kesin anlaşma sağlandı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada görüşmelere başlandığı duyuruldu. Ndidi'nin bugün 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki Wilfred Ndidi'nin şu anda piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Leicester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giymiş ve takımına 5 asistlik katkı vermişti.

ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VAR
Ndidi orta alanda yüksek fizik gücü, mücadeleci yapısı ve defansif özellikleri ile ön plana çıkıyor. Daha önce Genk formasını giyen yıldız oyuncu, 65 kez milli oldu. Ndidi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.


LEON BAİLEY İDDİASI
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Leon Bailey ile ilgilendiği öne sürüldü. Aston Villa formasını giyen yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Yumaklı’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | Önümüzdeki 1 hafta çok riskli diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C’li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip’te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Damlaya Damlaya ev olur!
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Böylesi algı operasyonunun masterclass’ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın CV’sinden lisans bilgilerini sildi iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye’ye duyurmuştu! KAP’a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG’ye uyarı | Komisyonun odağı PKK’nın feshi
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick’s maçının 11’i netleşti
Trump’ın özel elçisi Witkoff Moskova’da! Trump Putin’i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
İstanbul’da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji’den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş’tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray’ı kıskandıracak
AK Parti’den 81 il 973 ilçede Türkiye Yüzyılı buluşmaları! 8 Ağustos’ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus’ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar