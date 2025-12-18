PODCAST CANLI YAYIN

"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında

Ünlülerin ve spikerlerin torbacısı Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması uyuşturucu soruşturmasının seyrini değiştirdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız isimli fenomenin evinden esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Yıldız'ın Ataköy'deki evinin güvenlik kamerası kayıtlarına el kondu. O eve kimlerin girip çıktığı tek tek mercek altına alındı. Elde edilen bulgularla soruşturmanın daha da genişleyeceği değerlendiriliyor. Öte yandan Senna Yıldız, İBB stajyeri çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Türkiye son günlerde sanat ve medya simalarının adının karıştığı bir dizi narkotik skandala şahitlik ediyor.

Ekim 2025'te 19 ünlüyle başlayan uyuşturucu operasyonunda Derin ve Deren Talu, Kubilay Aka, Dilan Polat, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin testi pozitif çıktı.

Bu sabah ünlülere yönelik düzenlenen ikinci dalga uyuşturucu operasyonunda İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şenözlü, Mert Vidinli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlülerin ve spikerlerin torbacısı Sercan YaşarÜnlülerin ve spikerlerin torbacısı Sercan Yaşar


ÜNLÜLERİN VE SPİKERLERİN TORBACISI DÖKÜLDÜ

İkinci dalga operasyonun Sercan Yaşar isimli sosyal medya fenomeninin itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"Ünlülerin ve spikerlerin torbacısı" olarak nitelendirilen fenomen Sercan Yaşar'ın telefonundan Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi spikerlerin yanı sıra ünlülerden sosyal medya fenomenlerine uzanan uyuşturucu ağını deşifre eden verilerin çıktığı söyleniyor.
Mümine Senna YıldızMümine Senna Yıldız


SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DİĞER FENOMEN

Yaşar'ın yanı sıra bir başka sosyal medya fenomeninin de soruşturmanın seyrini değiştireceği değerlendiriliyor. O isim Mümine Senna Yıldız.

ATAKÖY NEF'TE UYUŞTURUCU PARTİLERİ Mİ? O EVE GİREN ÇIKANLAR RADARDA

Yıldız'ın Ataköy NEF'teki evinin güvenlik kamerası kayıtlarına Jandarma tarafından el kondu.
Mümine Senna YıldızMümine Senna Yıldız


Görüntüler geriye dönük bir biçimde detaylıca incelenecek. Elde edilen bulgular soruşturma dosyasına girecek.

Eve kimlerin girip çıktığı tek tek mercek altına alındı.
Mümine Senna YıldızMümine Senna Yıldız


ESRAR VE ESRAR ÖĞÜTME APARATI BULUNDU

Öte yandan Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Mümine Senna YıldızMümine Senna Yıldız

İBB STAJYERİ ÇIKTI

Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıUyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Nur Köşkerden Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoyun kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyorduNur Köşkerden Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoyun kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Habertürkteki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemirle ne görüştü?Habertürkteki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemirle ne görüştü?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Borsa İstanbul
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Türk Telekom
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?
Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı