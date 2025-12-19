Kan ve saç örneği alınan ünlüler serbest!

Ünlüler sağlık kontrolünde (DHA)

"ALEYNA HANIM BURADA"

Diğer yandan Aleyna Tilki'nin avukatı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tilki'nin avukatı, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgil sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada." dedi.

Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKLARINA DAİR MAKUL ŞÜPHELER BULUNDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.