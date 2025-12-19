Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy (DHA)

PSİKOAKAPUNKTUR TEDAVİSİ GÖRDÜM



Sabah'ta Atakan Irmak'ın haberine göre tanık ifadesine şöyle devam etti:



Dilara Y.'yi benimle Mehmet Akif Ersoy tanıştırmıştı. Akif, Ebru A., Gülan ve Dilara Y. evdeyken beni Akif aramıştı. Bir kız var senden hoşlanıyordu demişti. Ben de eve gittiğimde Dilara, Akif ve Ebru vardı. Eve gittiğimde Dilara'yla yakınlaştık. Daha sonra Akif, Dilara'ya yaklaştı. Ebru da bana yaklaştı ve devamında uyuşturucu madde de kullanıldı. Ben bu ortamlardan sürekli rahatsız olduğumu söylememe rağmen Akif sürekli kendisi ya da çevremizdeki kızlarla beni ikna ederek bu ortamlara sokuyordu. Ben bu yaşadığım olayları unutmak için psikoloğa gittim. Hatta psikoakapunktur tedavisi gördüm.