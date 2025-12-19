PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Mehmet Akif Ersoy’la birlikte uyuşturucu kullanılan ev ortamlarını, madde temin edilen kişileri ve kadınların bu ortamlara nasıl çekildiğini savcılığa anlattı. Tanık ifadesinde, uyuşturucunun farklı telefonlardan sipariş edildiği, bu süreçte takma isimler kullanıldığı ve yaşananların kendisinde derin psikolojik travmalara yol açtığı detaylarıyla yer aldı.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı.

'Tanık' sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Ersoy'la birlikte nasıl uyuşturucu kullandıklarını ve ağlarına kadınları nasıl düşürdüklerini anlattı.

TORBACILARIN KOD İSİMLERİ BERKO, DEDE VE JALE

Ersoy'un uyuşturucu madde temin etmek için kullandığı numaraları savcılıkla paylaşan tanık, "Hatta çoğu zaman benim ve arkadaşlarının telefonundan bu numaraları arayıp, eve uyuşturucu madde sipariş ediyordu.

Uyuşturucu madde sipariş ettiğimiz kişiler, 'Berko', 'Dede', 'Jale' takma isimli kişilerdir. Bu takma isimler, torbacıların kendilerine koyduğu isimlerdir. Akif, bu kişileri hem kendi telefonundan hem de bizim telefonumuzdan arayıp uyuşturucu madde sipariş ederdi" diye konuştu.

PSİKOAKAPUNKTUR TEDAVİSİ GÖRDÜM

Tanık ifadesine şöyle devam etti:

Dilara Y.'yi benimle Mehmet Akif Ersoy tanıştırmıştı. Akif, Ebru A., Gülan ve Dilara Y. evdeyken beni Akif aramıştı. Bir kız var senden hoşlanıyordu demişti. Ben de eve gittiğimde Dilara, Akif ve Ebru vardı. Eve gittiğimde Dilara'yla yakınlaştık. Daha sonra Akif, Dilara'ya yaklaştı. Ebru da bana yaklaştı ve devamında uyuşturucu madde de kullanıldı. Ben bu ortamlardan sürekli rahatsız olduğumu söylememe rağmen Akif sürekli kendisi ya da çevremizdeki kızlarla beni ikna ederek bu ortamlara sokuyordu. Ben bu yaşadığım olayları unutmak için psikoloğa gittim. Hatta psikoakapunktur tedavisi gördüm.

