Rıdvan’a Monaco kancası

Kartal, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi Rangers ile temas halinde.



Görüşmeler devam ederken, Rangers'ın Rıdvan için 3 milyon Sterlin'lik bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Ancak transfer süreci Beşiktaş için kolay geçmiyor. Avrupa'nın birçok kulübü Rıdvan Yılmaz'a ilgi gösterirken, bu rekabet müzakereleri daha da kızıştırıyor. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken pazarlıklar hız kazanmış durumda. Öte yandan İngiliz basınında yer alan flaş bir iddiaya göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de görüşmelere başladı.

Fransızlar'ın Beşiktaş'ın transfer planına taş koyduğu iddia ediliyor...