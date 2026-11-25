Mısır 'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde nedeni henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Mısır’da yakıt tankerinde yangın çıktı.

HASTANELERİN HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi.

YANGINDAN ETKİLENENLERE DESTEK TALİMATI

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi de yangının ardından yürütülen çalışmaları takibe aldı.

Mursi, Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ve Mısır Kızılayı ekiplerinin koordinasyonuyla yangından etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mısır'ın devlet gazetesi El-Ehram'ın aktardığına göre sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı. Güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede çevre yolu trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

El-Ehram'ın haberine göre Mısır'da savcılık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapmak ve hasarı belirlemek üzere uzmanlar görevlendirildi. Yangının kesin nedeni henüz açıklanmadı.