Mısır'da tanker faciası! Çevre yolunda alevler yükseldi: Can kaybı 30'a çıktı
Mısır'ın Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangında can kaybı 30'a yükseldi, 15 kişi yaralandı. Bölgeye 39 ambulans sevk edilirken çevre yolu trafiğe kapatıldı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alırken savcılık olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde nedeni henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
CAN KAYBI 21'DEN 30'A YÜKSELDİ
Giza'nın El-Verrak bölgesindeki çevre yolunda meydana gelen yangına ilişkin Sağlık Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen yangında can kaybı 30'a yükseldi.Mısır'da tanker yangınında 30 kişi öldü
HASTANELERİN HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi.
YANGINDAN ETKİLENENLERE DESTEK TALİMATI
Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi de yangının ardından yürütülen çalışmaları takibe aldı.
Mursi, Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ve Mısır Kızılayı ekiplerinin koordinasyonuyla yangından etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mısır'ın devlet gazetesi El-Ehram'ın aktardığına göre sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı. Güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede çevre yolu trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
El-Ehram'ın haberine göre Mısır'da savcılık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapmak ve hasarı belirlemek üzere uzmanlar görevlendirildi. Yangının kesin nedeni henüz açıklanmadı.