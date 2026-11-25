MGK'da kapsamlı güvenlik mesaisi! Terörsüz Türkiye'den Doğu Akdeniz'e kritik başlıklar
Beştepe'de yılın son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı için geri sayım başladı. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. MİT ve TSK'nin sahaya ilişkin raporlarının masaya yatırılacağı zirvede, Hürmüz Boğazı'ndan Karadeniz'e, Gazze'den Doğu Akdeniz'e kadar bölgesel güvenliği ilgilendiren kritik başlıklar ele alınacak.
Türkiye'nin terörle mücadeleden bölgesel güvenliğe uzanan kritik gündemi, Beştepe'de masaya yatırılacak. Yılın son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.MGK'de Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak
"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşamanın öncelikli gündem maddesi olacağı toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndan Karadeniz'e, Gazze'den Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyadaki gelişmeler değerlendirilecek.
BEŞTEPE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 Ağustos'ta kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın devreye girmesi için beklenen MGK kararı öncesinde gözler yılın son toplantısına çevrildi.
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kurulda Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön verecek başlıklar ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KRİTİK EŞİK
Toplantının en önemli gündem maddesini "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar oluşturacak. Terörle mücadelede sahada kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hakurk'ta 14 mağaranın da boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı."
MİT VE TSK'NİN RAPORLARI KURULUN GÜNDEMİNDE
Kandil'e uzanan coğrafi hat üzerinde sırasıyla boşaltılan mağara ve sığınaklardaki son durum MGK'da değerlendirilecek. Terör örgütünün bölgeden çekilmesine ve silah bırakma sürecine ilişkin Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan raporlar masaya yatırılacak.
Türkiye'nin terörden arındırılmış bir bölge hedefi doğrultusunda Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak.
HÜRMÜZ'DEKİ GERİLİMİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI
Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan güvenlik sorunları da kurulun önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanmanın Hürmüz Boğazı'na yansımaları değerlendirilirken son dönemde ticari gemilere yönelik artan saldırıların Türkiye ve bölge üzerindeki etkileri incelenecek.
KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ MASADA
Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda devam eden karşılıklı saldırılar da toplantıda ele alınacak. Bölgesel güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.
Bu kapsamda Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesine yönelik alınabilecek tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.
GAZZE'DEKİ İHLALLER VE BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİMCİ TERÖRÜ
Gazze'de yaşanan ateşkes ihlalleri ile Batı Şeria'da devam eden yerleşimci terörü de MGK'nın gündeminde yer alacak.
LİBYA İLE PEŞ PEŞE TEMASLARIN ARDINDAN DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİ
Libya'daki gelişmeler, yılın son MGK toplantısının bir diğer önemli başlığı olacak. Ülkenin batı kanadını temsil eden Başbakan Dibeybe ile doğusunun lideri konumundaki Halife Hafter'in peş peşe gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretlerinin ardından Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak.
Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine zarar verecek, Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceği yönündeki kararlılığın bir kez daha vurgulanması bekleniyor.