Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AA)

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 Ağustos'ta kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın devreye girmesi için beklenen MGK kararı öncesinde gözler yılın son toplantısına çevrildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kurulda Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön verecek başlıklar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KRİTİK EŞİK

Toplantının en önemli gündem maddesini "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar oluşturacak. Terörle mücadelede sahada kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakurk'ta 14 mağaranın da boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı."