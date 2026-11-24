Sağlık bakanlığı 2026/3 atama takvimi netleşti: İtirazdan belge teslimine 3 kritik tarih
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçlarının 19 Kasım'da ilan edilmesinin ardından itiraz sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Tabip, diş tabibi ve eczacıların dahil olduğu 7 unvan için kura saati ve sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde paylaşılacak.
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama sürecinde görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçlarının 19 Kasım'da ilan edilmesinin ardından uygun bulunan adaylar, noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek yerleştirmeyi bekliyor.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadrolar için yürütülen süreçte, çekiliş öncesindeki son adım itiraz sonuçlarının açıklanması olacak. Kura sonrasındaki belge teslim süresini de kapsayan takvimde adayları yakından ilgilendiren üç kritik tarih bulunuyor.
İTİRAZDAN BELGE TESLİMİNE ÜÇ KRİTİK TARİH
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama süreci şu takvimle ilerleyecek:
- 25 Kasım 2026: Başvuru değerlendirmelerine yapılan itirazların sonuçları ilan edilecek.
- 26 Kasım 2026 Perşembe: Noter huzurunda bilgisayar ortamında kura çekilişi yapılacak.
- 11 Aralık 2026 Cuma, saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son süre dolacak.
Kura saati ve sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde paylaşılacak
Çekiliş günü netleşirken kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati için ayrı bir duyuru bekleniyor. Kura yeri, başlangıç saati ve varsa canlı yayın bilgileri yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Noter gözetimindeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuç listesi de yine aynı internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, kura günü yapılacak duyuruları bu adres üzerinden takip edebilecek.
KURAYA KATILACAK YEDİ SAĞLIK UNVANI
Yerleştirme kurasında kadro açılan unvanlar şu şekilde sıralanıyor:
- Uzman tabip
- Tabip
- Uzman diş tabibi
- Diş tabibi
- Uzman eczacı
- Eczacı
- Tıpta uzmanlık mevzuatı kapsamında uzman olanlar
YERLEŞEN ADAYLARIN 11 ARALIK'A KADAR TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
Kura sonucunda bir kadroya yerleşen adayların atama işlemleri, evrak tesliminin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Belgelerin en geç 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma ulaştırılması gerekiyor.
Yerleşen adaylardan talep edilecek başlıca evraklar şunlar:
- Sağlık raporu
- Son altı ay içinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf
- Mal bildirim formu
- Adli sicil durumuna ilişkin beyan
- Askerlik durumuna ilişkin beyan
Adayların önceki çalışma geçmişlerine bağlı olarak kurumlardan ek belgeler de istenebilecek.