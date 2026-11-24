Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadrolar için yürütülen süreçte, çekiliş öncesindeki son adım itiraz sonuçlarının açıklanması olacak. Kura sonrasındaki belge teslim süresini de kapsayan takvimde adayları yakından ilgilendiren üç kritik tarih bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama sürecinde görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçlarının 19 Kasım'da ilan edilmesinin ardından uygun bulunan adaylar, noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek yerleştirmeyi bekliyor.

İTİRAZDAN BELGE TESLİMİNE ÜÇ KRİTİK TARİH

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama süreci şu takvimle ilerleyecek:

25 Kasım 2026: Başvuru değerlendirmelerine yapılan itirazların sonuçları ilan edilecek.

Başvuru değerlendirmelerine yapılan itirazların sonuçları ilan edilecek. 26 Kasım 2026 Perşembe: Noter huzurunda bilgisayar ortamında kura çekilişi yapılacak.

Noter huzurunda bilgisayar ortamında kura çekilişi yapılacak. 11 Aralık 2026 Cuma, saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son süre dolacak.

Kura saati ve sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde paylaşılacak

Çekiliş günü netleşirken kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati için ayrı bir duyuru bekleniyor. Kura yeri, başlangıç saati ve varsa canlı yayın bilgileri yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Noter gözetimindeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuç listesi de yine aynı internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, kura günü yapılacak duyuruları bu adres üzerinden takip edebilecek.

KURAYA KATILACAK YEDİ SAĞLIK UNVANI

Yerleştirme kurasında kadro açılan unvanlar şu şekilde sıralanıyor: