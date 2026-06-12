Bakan Gürlek duyurdu: 2026 HSK Ana Kararnamesi tamamlandı! İstanbul Başsavcılığı’nda iki kritik atama

Kararnameyle ataması yapılan hâkim ve savcılar, yeniden inceleme taleplerini 18 Haziran 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranı üzerinden iletebilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun büyük bir hassasiyetle yürüttüğü Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, kararname detaylarının kısa süre içinde HSK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını bildirdi.

Gürlek açıklamasında, "Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kararnamenin hâkim ve savcılara, ailelerine, yargı teşkilatına ve millete hayırlı olmasını temenni eden Gürlek, yeni görev yerlerine ilişkin detayların HSK tarafından ilan edileceğini belirtti.

HSK 2026 ANA KARARNAMESİ TAMAMLANDI! TEBLİGAT TARİHİ BELLİ OLDU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Kararnameyle ataması yapılan hâkim ve savcılar için yeniden inceleme başvuru süreci de başladı.

KARARNAME KARARA BAĞLANDI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yürütülen Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 12 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

HSK tarafından yapılan duyuruda, kararname ile atanan meslek mensuplarının yeniden inceleme talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

SON TARİH 18 HAZİRAN

Kararnameyle ataması yapılan hâkim ve savcıların, yeniden inceleme taleplerini en geç 18 Haziran 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekiyor.

Başvurular, tebligat yapılması beklenmeksizin UYAP personel ekranı üzerinden yapılacak. Meslek mensupları, "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurarak taleplerini gönderecek.

FİZİKİ DİLEKÇE GÖNDERİLMEYECEK

HSK açıklamasında, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslek mensuplarının ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek olmadığı belirtildi.

Görev mahallinde bulunmayanların ise bulundukları yerdeki adliyeler aracılığıyla başvurularını mutlaka UYAP üzerinden iletmeleri gerektiği vurgulandı.

24 SAAT İÇİNDE MESAJLA BİLGİ VERİLECEK

Yeniden inceleme taleplerinin Kararname Bürosu'na ulaşmasının ardından, başvurunun ulaştığına ilişkin bilgi ilgililere 24 saat içinde mesaj yoluyla bildirilecek.

Hafta sonu veya resmi tatil gününe denk gelen başvurularda ise bilgilendirme takip eden ilk mesai gününde yapılacak.

ATAMASI YAPILMAYANLAR BAŞVURU YAPAMAYACAK

HSK duyurusunda, kararname ile ataması yapılmayan meslek mensuplarının yeniden inceleme hakkı bulunmadığı da açıkça ifade edildi.

TEBLİGATLAR 22 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Atama tebligatlarının ise 22 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

HSK, ataması yapılan hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, kararnamelerin meslek mensuplarına, ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

HSK KARARNAMESİNDE KRİTİK ATAMALAR! İSTANBUL'A İKİ YENİ BAŞSAVCI VEKİLİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında yargı teşkilatında dikkat çeken atamalar yapıldı.

Kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Savcıları Yasin Erkal ve Bayram Sürü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Kararnamede başsavcılık düzeyinde de önemli değişiklikler yer aldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HSK'nın 2026 yılı ana kararnamesiyle birlikte çok sayıda hâkim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılırken, kararname detaylarının HSK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

HSK'DAN MÜSTEMİR YETKİ DUYURUSU: SON TARİH 18 HAZİRAN

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, ilan edilen kararnamelerin ardından oluşan yeni kadro durumunu dikkate alarak müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin duyuru yayımladı. Talepte bulunacak hâkim, üye ve başkanların başvurularını 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar UYAP üzerinden iletmeleri gerekiyor.

TALEPLER UYAP ÜZERİNDEN ALINACAK

HSK Birinci Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenler, başvurularını 12 Haziran 2026 tarihinden 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

İdari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyeler de aynı tarih aralığında taleplerini iletebilecek.

Başvuruların, UYAP personel rolünde bulunan "Müstemir Yetki Talep Formu" ekranı kullanılarak gönderilmesi gerekiyor.

FİZİKİ TALEPLER DİKKATE ALINMAYACAK

HSK duyurusunda, müstemir yetkiye ilişkin taleplerin belirtilen yöntemle ve süresi içinde yapılması gerektiği vurgulandı.

Fiziki olarak veya belirtilen tarihlerden sonra gönderilecek müstemir yetki taleplerinin dikkate alınmayacağı bildirildi.

DOĞUM VE ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLAR İÇİN AYRI UYARI

Duyuruda, doğum izninde olan veya doğum iznine ayrılacak meslek mensuplarına ilişkin özel hatırlatma da yapıldı.

Buna göre doğum izninde olan ya da doğum iznine ayrılacak olanların, yetki değişikliği talep etmese dahi "Mevcut Yetkinin Devamı" talep türünü seçerek müstemir yetki talep formu göndermesi gerekiyor.

Bu durumdaki meslek mensuplarının, muhtemel göreve başlama tarihlerini formun açıklama kısmında belirtmeleri istendi.

Doğum veya başka bir nedenle ücretsiz izin kullanma ihtimali bulunanların da ücretsiz izin kullanıp kullanmayacaklarını, kullanmayı düşünenlerin muhtemel izin süreleri ile başlama tarihlerini açıklama kısmında bildirmeleri gerekiyor.

Halen ücretsiz izinde olup iznini sonlandırarak göreve başlayacakların ise muhtemel başlama tarihlerini formda belirtmeleri istendi.

TALEP TÜRÜ DOĞRU SEÇİLECEK

HSK, UYAP üzerinden talepte bulunacak meslek mensuplarının talep türünü doğru seçmeleri gerektiğini de duyurdu.

"Atama Sonrası Talep", "Müstemir Yetkinin Kaldırılması Talebi", "Mevcut Yetkinin Devamı Talebi" ve "Müstemir Yetkiye İlaveten Talep" gibi başlıklar arasından doğru talep türünün seçilmesinin yapılacak çalışma açısından önem taşıdığı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçiminde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

24 SAAT İÇİNDE SMS İLE BİLGİ VERİLECEK

UYAP üzerinden gönderilen talepler Müstemir Yetki Bürosu'na ulaştıktan sonra, talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi ilgililere 24 saat içinde SMS yoluyla bildirilecek.

Hafta sonuna denk gelen başvurularda ise bilgilendirme ilk mesai günü yapılacak.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel