Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İş birliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" temasıyla düzenleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuştu. Küresel helal ekonomisinin gıdadan kozmetiğe, ilaçtan turizme, lojistikten finansa kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Bolat, sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılış programına katıldı. (Fotoğraf: AA)

HELAL EKONOMİSİ 3,5 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Zirvenin küresel helal pazarına katkı sağlayacağını ifade eden Bolat, uluslararası ticarette korumacı eğilimlerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik yavaşlamanın öne çıktığı dönemde iş birliğinin önem kazandığını vurguladı.

Helal ekonomisinin hızla geliştiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra helal ekonomisinde de dev adımlarla ilerleme olduğunu görüyoruz. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara verdiği bir emir olarak helal ve güzel tüketmek konusunda ödevlerimiz var. Helal konusu artık gıdadan kozmetiğe, ilaca, sağlığa, turizme, lojistik ve finans sektörleri gibi geniş alana yayılmış bulunmaktadır. Son dönemde İslam dünyasında helal akreditasyon kuruluşları arasında ortak standartların geliştirilmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların çatı bir teşkilat altında toplanması yönünde kayda değer çalışmalar yürütülüyor."

Bolat, küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir." dedi.

Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu aktaran Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.