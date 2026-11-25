Küresel ticaretin yükselen pazarı! Hedef 3,5 trilyon dolar: Türkiye İslam ülkeleriyle ticarette payını yüzde 30'a çıkaracak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel helal ekonomisinin 2029 yılı sonuna kadar 3,5 trilyon doları aşmasının beklendiğini açıkladı. Türkiye'nin İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle ticaretini artırmayı hedeflediğini belirten Bolat, bu ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını 2028 sonuna kadar yüzde 30'a çıkarmak istediklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuştu. Küresel helal ekonomisinin gıdadan kozmetiğe, ilaçtan turizme, lojistikten finansa kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Bolat, sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İş birliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" temasıyla düzenleniyor.
HELAL EKONOMİSİ 3,5 TRİLYON DOLARI AŞACAK
Zirvenin küresel helal pazarına katkı sağlayacağını ifade eden Bolat, uluslararası ticarette korumacı eğilimlerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik yavaşlamanın öne çıktığı dönemde iş birliğinin önem kazandığını vurguladı.
Helal ekonomisinin hızla geliştiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:
"Bunun yanı sıra helal ekonomisinde de dev adımlarla ilerleme olduğunu görüyoruz. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara verdiği bir emir olarak helal ve güzel tüketmek konusunda ödevlerimiz var. Helal konusu artık gıdadan kozmetiğe, ilaca, sağlığa, turizme, lojistik ve finans sektörleri gibi geniş alana yayılmış bulunmaktadır. Son dönemde İslam dünyasında helal akreditasyon kuruluşları arasında ortak standartların geliştirilmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların çatı bir teşkilat altında toplanması yönünde kayda değer çalışmalar yürütülüyor."
Bolat, küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir." dedi.
Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu aktaran Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.
İSLAM ÜLKELERİYLE TİCARETTE YÜZDE 30 HEDEFİ
İİT üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin yaklaşık 10 trilyon dolar olduğunu belirten Bolat, bu ülkelerin kendi aralarındaki dış ticaret hacminin 979 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.
İslam ülkelerinin Türkiye'nin dış ticaretindeki payının 2002'de yüzde 11 olduğunu hatırlatan Bolat, geçen yıl bu oranın yüzde 26'ya, bu yıl ise yüzde 27'ye yükseldiğini ifade etti.
Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik. Bu yıl yüzde 27'lik bir pay var. İslam ülkeleriyle dış ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde 2028 sonuna kadar İslam İş birliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle yıllık dış ticaretinin geçen yıl 136,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, bu yılın ilk 10 ayında ise 122,8 milyar dolara ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildiğini bildirdi.
HAK'TAN 147 KURULUŞA AKREDİTASYON YETKİSİ
Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Bolat, kurumun İİT'ye bağlı SMIIC tarafından geliştirilen standartları uyguladığını söyledi.
Suriye'nin de SMIIC'e üye olmasıyla toplam üye ve gözlemci ülke sayısının 49'a ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'deki akreditasyon çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"HAK, bugüne kadar kuruluşlardan 270 tane akreditasyon belgesi konusunda başvuru almıştır. Yapılan incelemelerden ve denetimlerden sonra 147 kuruluşa akreditasyon belgesi verme yetkisi vermiştir. HAK'tan belgelendirme sertifikası almış kuruluşların verdiği tam 3 bin helal sertifika HAK'ın akreditasyon güvencesi kapsamındadır."
HELAL EXPO'DA 25 ÜLKEDEN 225 FİRMA
Bu yılki zirve kapsamında düzenlenen Helal Expo'ya 25 ülkeden 225 firma katıldı. Firmaların 153'ü Türkiye'den, 72'si ise diğer ülkelerden fuarda yer aldı.
Geçen yıl 31 bin 800 kişinin ziyaret ettiği organizasyonda bu yıl en az 35 bin ziyaretçi bekleniyor.
Bolat, zirvenin sürdürülebilirlik, helal ekonomisi, israfın azaltılması ve ekonomik büyüme konularında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağını belirterek, organizasyonun İslam dünyasında helal ekonominin güçlenmesine katkı sunacağını ifade etti.
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve protokol üyelerinin katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bolat, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Zirve kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu ile Vietnam Standartlar, Metroloji ve Kalite Komisyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. SMIIC ile Vietnam'ın ilgili kurumu arasında da anlaşmaya varıldı.
SMIIC ile Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Helal Endüstri Geliştirme Merkezi, Suudi Helal Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti ve Katar Ticaret Odası ile Dünya Helal Zirvesi Konseyi arasında da iş birliği anlaşmaları imzalandı.