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Galatasaray'dan Sane hamlesi: Resmi teklif verildi!

Galatasaray, Bayern ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için 7 milyon Euro maaş, 7 milyon Euro imza parası + bonus önerdi. Bayern’in teklifi ise vergiler hariç 10 milyon Euro maaş ve 5,5 milyon Euro bonus şeklinde

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Galatasaray’dan Sane hamlesi: Resmi teklif verildi!

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Yaşadığı çifte kupalı sezonun ardından rotasını artık transfere çeviren Galatasaray'ın gündeminde bir süredir Bayern Münih'te forma giyen Alman kanat oyuncusu Leroy Sane bulunuyor. Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı Kırmızılı yönetimin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapıp teklifini ilettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların Sane'ye yıllık 7 milyon Euro maaş, 7 milyon Euro imza parası ve 7 milyon Euro da bonus önerdiği belirlendi. Bu sezon Alman ekibi ile 45 maçta 2377 dakika süre alan Sane 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

VERGİ SORUNU YAŞAYACAK

29 yaşındaki futbolcuya Bayern'in teklifi ise 10 milyon Euro yıllık ücret + 5,5 milyon Euro bonus şeklinde. Ancak Almanya'da vergi sistemi nedeniyle Sane'nin eline geçecek paranın ciddi oranda kesileceği de gelen haberler arasında. Öte yandan Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sane ile ilgili dün yaptığı açıklamada,"Onu takımda tutmak istiyorduk. Bize göre makul ve cazip bir teklif de yaptık. Eğer kabul ederse bundan memnuniyet duyarız. Kabul etmezse, bu onun kararıdır" ifadelerini kullandı.

69 MAÇTA 14 GOL

Sarı-Kırmızılı takımın gündemindeki Leroy Sane, Alman Milli Takımı'nın formasıyla 69 kez görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 14 gol kaydetti.

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