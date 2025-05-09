TFF yeni Süper Kupa formatını açıkladı!

TFF, Süper Kupa 2025'in yeni formatla oynanacağını açıkladı. Buna göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir.

Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Ancak bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk 2 sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır. Müsabakalar 2026 Ocak ayında yapılacak.