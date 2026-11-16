Banyodaki küçük delik her şeyi ortaya çıkardı! Antalya'da tesisat ustası tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aile, banyolarındaki su sızıntısını gidermek için eve gelen tesisat ustasının ayrılmasının ardından asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanı kontrol eden aile, banyoyu görüntüleyecek şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu bulduklarını öne sürerek polise başvurdu. Gözaltına alınan 40 yaşındaki tesisat ustası A.K., telefonu asma tavana yerleştirdiğini anlattı. Şüpheli, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlamalarıyla tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinin banyosunda yaşanan olay, evde oturan ailenin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
BANYODAKİ SU SIZINTISI İÇİN USTA ÇAĞIRDILAR
Olay, 14 Kasım'da Manavgat ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.
Banyonun asma tavanından su geldiğini fark eden aile, durumu ev sahiplerine bildirdi. Bunun üzerine ev sahipleri, arızanın giderilmesi için daireye tesisat ustası A.K.'yi yönlendirdi.
40 yaşındaki tesisat ustası, banyodaki tamirat işlemini tamamladıktan sonra evden ayrıldı.
ASMA TAVANDAKİ DELİKTEN ŞÜPHELENDİLER
Ustanın ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti.
Şüphe üzerine tavanın içini kontrol eden aile, kamerası banyonun içini görecek şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu bulduklarını öne sürdü.
Gördükleri karşısında şikayetçi olan aile, polis merkezine giderek durumu yetkililere bildirdi.
TELEFONU YERLEŞTİRDİĞİNİ ANLATTI
Şikâyet üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisat ustası A.K. ile görüştü.
İlk görüşmede cep telefonunu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını ve telefonu kamerası banyonun içini gösterecek şekilde yerleştirdiğini anlattı.
Şüpheli, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
İKİ AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., 15 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Cinsel taciz" suçlamalarıyla tutuklandı.