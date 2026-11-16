Banyonun asma tavanından su geldiğini fark eden aile, durumu ev sahiplerine bildirdi. Bunun üzerine ev sahipleri, arızanın giderilmesi için daireye tesisat ustası A.K.'yi yönlendirdi.

Olay, 14 Kasım'da Manavgat ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinin banyosunda yaşanan olay, evde oturan ailenin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat ustası tutuklandı. (Foto: DHA)

ASMA TAVANDAKİ DELİKTEN ŞÜPHELENDİLER

Ustanın ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti.

Şüphe üzerine tavanın içini kontrol eden aile, kamerası banyonun içini görecek şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu bulduklarını öne sürdü.

Gördükleri karşısında şikayetçi olan aile, polis merkezine giderek durumu yetkililere bildirdi.

TELEFONU YERLEŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Şikâyet üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisat ustası A.K. ile görüştü.

İlk görüşmede cep telefonunu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını ve telefonu kamerası banyonun içini gösterecek şekilde yerleştirdiğini anlattı.

Şüpheli, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.