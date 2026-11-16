İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61) önce otomobil çarptı, ardından arkadan gelen servis minibüsü üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Önalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan iki sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.