Arnavutköy'de feci kaza: Önce otomobilin ardından minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adamın üzerinden bu kez arkadan gelen servis minibüsü geçti. Feci kazada Mehmet Önalan olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil ve servis minibüsünün sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61) önce otomobil çarptı, ardından arkadan gelen servis minibüsü üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Önalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan iki sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI, ARDINDAN SERVİS MİNİBÜSÜ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kaza, saat 07.45 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Mehmet Önalan yolun karşısına geçmek istediği sırada M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
Bu sırada otomobilin arkasından gelen N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis minibüsü, yerde kalan Önalan'ın üzerinden geçti.
MEHMET ÖNALAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Peş peşe yaşanan kazaların ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehmet Önalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Önalan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis minibüsü sürücüsü N.Ö.'yü gözaltına aldı. İki sürücü, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Arnavutköy'de Mehmet Önalan'ın hayatını kaybettiği kazanın meydana geliş şekli ve sürücülerin sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.