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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti! TFF'den başsağlığı mesajı

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-lacivertli formayla üç kupa sevinci yaşayan Cuğ için başsağlığı mesajı yayımladı. Eski milli futbolcunun cenaze programı da belli oldu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti! TFF'den başsağlığı mesajı

Türk futbolunun önemli isimlerinden, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Cuğ'un vefatını duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı. Eski milli futbolcunun cenaze programı da belli oldu.

TFF'DEN TİMUÇİN CUĞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE İLE ÜÇ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Futbola Ankara Demirspor altyapısında başlayan Timuçin Cuğ, profesyonel kariyerinde başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını giydi.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Cuğ, A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Cuğ, Türk futboluna hizmet etmeyi sürdürdü.

TFF, Timuçin Cuğ için başsağlığı mesajı yayımladı. (Foto: AA)TFF, Timuçin Cuğ için başsağlığı mesajı yayımladı. (Foto: AA)

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Timuçin Cuğ'un cenaze programı da açıklandı. Eski milli futbolcunun naaşı, 17 Kasım Salı günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

TFF, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

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