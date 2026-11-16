Türk futbolunun önemli isimlerinden, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Cuğ'un vefatını duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı. Eski milli futbolcunun cenaze programı da belli oldu.

TFF'DEN TİMUÇİN CUĞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE İLE ÜÇ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Futbola Ankara Demirspor altyapısında başlayan Timuçin Cuğ, profesyonel kariyerinde başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını giydi.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Cuğ, A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Cuğ, Türk futboluna hizmet etmeyi sürdürdü.