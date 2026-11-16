Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılacak yeni proton cihazının müjdesini verdi. (Foto: AA)

KANSER TEDAVİSİNDE PROTON CİHAZI MÜJDESİ: 2027 YILINDA HİZMETE SUNULACAK

Kanser tedavisinde kullanılan ileri teknoloji cihazlardan birinin Türkiye'ye getirildiğini belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir müjde vermek istiyorum: Kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazı artık ülkemizde. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazımızı 2027 yılında hastalarımızın hizmetine sunacağız."

Proton cihazı Türkiye'ye getirildi