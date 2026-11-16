Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde kanser tedavisi için yeni cihaz! Bakan Memişoğlu tarih verdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kanser tedavisine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Dünyanın ileri teknolojileri arasında gösterilen proton tedavi cihazının Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde kurulum ve test çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kanser tedavisinde kullanılacak cihazın 2027 yılında hastaların hizmetine sunulması hedefleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki teknolojik yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
KANSER TEDAVİSİNDE PROTON CİHAZI MÜJDESİ: 2027 YILINDA HİZMETE SUNULACAK
Kanser tedavisinde kullanılan ileri teknoloji cihazlardan birinin Türkiye'ye getirildiğini belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Buradan bir müjde vermek istiyorum: Kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazı artık ülkemizde. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazımızı 2027 yılında hastalarımızın hizmetine sunacağız."Proton cihazı Türkiye'ye getirildi
PROTON TEDAVİ CİHAZI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Proton tedavi cihazı, kanserli dokuların ışınlanmasında yüksek enerjili proton parçacıklarını kullanan gelişmiş bir radyoterapi sistemidir.
Geleneksel radyoterapide çoğunlukla X-ışınları kullanılırken proton tedavisinde pozitif elektrik yüklü parçacıklardan yararlanılıyor.
Protonların en önemli özelliği, enerjilerinin büyük bölümünü önceden belirlenen derinlikte bırakabilmeleri. Bu fiziksel özellik sayesinde radyasyon dozu tümörün bulunduğu bölgeye yoğunlaştırılabiliyor.
Proton ışınları, tümöre ulaşmadan önce geçtiği dokulara da belirli miktarda radyasyon veriyor. Ancak uygun şekilde planlanan tedavilerde tümörün arkasındaki sağlıklı dokulara ulaşan radyasyon dozu, geleneksel yöntemlere kıyasla azaltılabiliyor.
Bu nedenle proton tedavisi, özellikle tümörün çevresinde korunması gereken hassas organların bulunduğu durumlarda önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
HANGİ KANSER TÜRLERİNDE KULLANILABİLİYOR?
Proton tedavisi, hastalığın özelliklerine ve uzman hekimlerin değerlendirmesine bağlı olarak farklı kanser türlerinde uygulanabiliyor.
Özellikle bazı çocukluk çağı kanserleri, beyin ve omurilik tümörleri, kafa tabanı tümörleri ile hassas organlara yakın yerleşimli bazı kanserlerde tercih edilebiliyor.
Çocuk hastalarda gelişmekte olan sağlıklı dokuların gereksiz radyasyondan korunması önem taşıdığı için proton tedavisi belirli durumlarda avantaj sağlayabiliyor.
Bununla birlikte proton tedavisi her kanser hastasına uygulanmıyor. Tedavinin uygunluğu; tümörün türü, büyüklüğü, yerleşimi, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak belirleniyor.
TEDAVİ NASIL UYGULANIYOR?
Kanser tedavisinde kullanılan proton teknolojisi, hastaya özel hazırlanan bir tedavi planı doğrultusunda uygulanıyor. Tedavi süreci beş temel aşamadan oluşuyor.
İlk aşamada hasta, tedavi masasına uygun pozisyonda yatırılıyor ve sabitleme aparatlarıyla hareketsiz kalması sağlanıyor. Ardından görüntüleme sistemleriyle tümörün konumu kontrol ediliyor.
Sonraki aşamada hızlandırılan proton parçacıkları, manyetik sistemler yardımıyla hedeflenen bölgeye yönlendiriliyor. Belirlenen enerji ve dozda proton ışınları tümör dokusuna uygulanıyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından hastanın genel durumu değerlendiriliyor. Tedavinin kaç seans süreceği ise tümörün türüne, yerleşimine ve hastanın tedavi planına göre belirleniyor.
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