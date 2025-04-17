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Fenerbahçe’de sezon sonu flaş bir ayrılık!

İsmail Yüksek’in forma şansı bulamamasından dolayı takımdan ayrılmak istediği ve menajerine Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendireceğini söylediği öğrenildi. 26 yaşındaki ön liberoya Benfica ilgi gösteriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Fenerbahçe’de sezon sonu flaş bir ayrılık!

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Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki ön liberosu İsmail Yüksek'in fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılık kararı almayı düşündüğü öğrenildi. Deneyimli futbolcunun Mourinho'nun kararına saygı duyduğu ancak kariyerinin en olgun döneminde yedek kalmak istemediği için menajerine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almasını söylediği ifade ediliyor.

KONTRATI 2027'DE BİTECEK
Bu sezon 24 maçta 1398 dakika süre alabilen Yüksek, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 4 sarı kart gördü. Öte yandan Portekiz kulübü Benfica'nın da deneyimli futbolcunun durumunu takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'e güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.

OOSTERWOLDE HIRS KÜPÜ
Sarı-Lacivertli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yeni sezon için bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon kampında yer alacak olan Hollandalı sol bekin bireysel antrenmanlardaki hırsı dikkatleri çekiyor

LEVENT MERCAN KAYIPLARDA
Sarı-Lacivertli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yeni sezon için bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon kampında yer alacak olan Hollandalı sol bekin bireysel antrenmanlardaki hırsı dikkatleri çekiyor.

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