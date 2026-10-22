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Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi

Başkan Erdoğan’ın Bedir Mutabakatı’nın imzalandığı gün taktığı KAAN desenli kravat dikkat çekti. Savunma iş birliği için dört ülkenin imza attığı gün verilen sembolik mesajın ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim ben de…” paylaşımı geldi. Ferdi Tayfur’un şarkısıyla buluşan KAAN görüntüleri, ilk uçuşun gururunu yeniden yaşattı.

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Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bedir Mutabakatı'nın imzalandığı gün taktığı KAAN desenli kravat dikkat çekti. Bu ayrıntının ardından TUSAŞ, millî muharip uçağın görüntülerini "Ben de özledim ben de…" notuyla paylaştı.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan kürsüye KAAN kravatıyla çıktı

Türk savunma sanayiinin göz bebeği Millî Muharip Uçak KAAN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kravatındaki motifler ve ardından gelen TUSAŞ paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Dört ülkenin savunma alanında iş birliği için imza attığı gün Erdoğan'ın kravatında yer alan KAAN, ertesi gün Ferdi Tayfur'un "Ben de özledim" şarkısının eşlik ettiği kliple izleyiciyle buluştu.

Başkan Erdoğan’ın kravatında millî muharip uçak KAAN detayı.Başkan Erdoğan’ın kravatında millî muharip uçak KAAN detayı.

ERDOĞAN'IN KRAVATINDA KAAN MESAJI

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan'ın, KAAN silüetleriyle hazırlanan özel bir kravat taktığı görüldü. Kravattaki millî muharip uçak motifleri, Türkiye'nin savunma sanayisine verilen sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.

KAAN desenli kravat, Bedir Mutabakatı ile aynı gün dikkat çekti.KAAN desenli kravat, Bedir Mutabakatı ile aynı gün dikkat çekti.

BEDİR MUTABAKATI İLE AYNI GÜN

Erdoğan'ın kravat tercihinin zamanlaması da dikkat çekti. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan, aynı gün Doha'da savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Askerî üretim, teknik eğitim ve AR-GE alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini hedefleyen mutabakat imzalanırken Ankara'da Erdoğan'ın kravatındaki KAAN figürleri öne çıktı.

KAAN’ın uçuş görüntülerine Ferdi Tayfur’un şarkısı eşlik etti.KAAN’ın uçuş görüntülerine Ferdi Tayfur’un şarkısı eşlik etti.

TUSAŞ'TAN "BEN DE ÖZLEDİM" PAYLAŞIMI

Erdoğan'ın kravatındaki detayın ardından TUSAŞ'tan da KAAN'a özel bir paylaşım geldi. Kurumun sosyal medya hesaplarından "Ben de özledim ben de…" notuyla yayımlanan videoya, Ferdi Tayfur'un aynı adlı şarkısı eşlik etti.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'ın KAAN kravatına TUSAŞ'tan yanıt

Siyah beyaz hazırlanan klipte, KAAN'ın hangardan çıkışı ve gökyüzüyle buluştuğu anlar bir araya getirildi. Millî muharip uçağın uçuş görüntülerinin yanı sıra projede görev alan teknik ekibe de yer verildi.

Özlem temalı klip, KAAN'ın ilk uçuşunda yaşanan heyecanı yeniden hatırlatırken millî muharip uçağın geliştirilmesinde görev alan ekibin emeğini de ekrana taşıdı.

Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi-5

YENİ PROTOTİPİN UÇUŞU BEKLENİYOR

Paylaşım, KAAN'ın yeni prototipinin uçuşunun beklendiği döneme denk geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ekim ayında Kastamonu'da katıldığı programda, yeni prototipin 2026 yılı içerisinde uçurulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren KAAN, 13 dakika havada kalarak Türk havacılığında önemli bir dönüm noktasına imza atmıştı. Millî muharip uçak, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te tamamlamıştı.

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Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi-7 Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi-8 Başkan Erdoğan’ın KAAN desenli kravatının ardından TUSAŞ’tan “Ben de özledim” sürprizi-9
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