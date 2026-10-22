KAAN’ın uçuş görüntülerine Ferdi Tayfur’un şarkısı eşlik etti.

TUSAŞ'TAN "BEN DE ÖZLEDİM" PAYLAŞIMI

Erdoğan'ın kravatındaki detayın ardından TUSAŞ'tan da KAAN'a özel bir paylaşım geldi. Kurumun sosyal medya hesaplarından "Ben de özledim ben de…" notuyla yayımlanan videoya, Ferdi Tayfur'un aynı adlı şarkısı eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın KAAN kravatına TUSAŞ'tan yanıt

Siyah beyaz hazırlanan klipte, KAAN'ın hangardan çıkışı ve gökyüzüyle buluştuğu anlar bir araya getirildi. Millî muharip uçağın uçuş görüntülerinin yanı sıra projede görev alan teknik ekibe de yer verildi.

Özlem temalı klip, KAAN'ın ilk uçuşunda yaşanan heyecanı yeniden hatırlatırken millî muharip uçağın geliştirilmesinde görev alan ekibin emeğini de ekrana taşıdı.