FETÖ tutuklusu Mehmet Baransu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

FETÖ'CÜ BARANSU'YA GÖNDERİLEN MAİL VE 101 HTS KAYDI

Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'da kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekmişti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlanmıştı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden 3 Temmuz sürecinde FETÖ'cü Taraf'ta yazılar yazan FETÖ tutuklusu Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptanmıştı. Baransu ile Lutfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011- 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlanmıştı.