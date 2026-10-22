Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında şike kumpası iddianamesi: FETÖ'ye yardım suçundan ceza talebi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan hakkında 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, aynı soruşturmada adı geçen Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında takipsizlik kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
ARIBOĞAN İÇİN 5 YIL KADAR HAPİS TALEBİ
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Arıboğan hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
FETÖ'CÜ BARANSU'YA GÖNDERİLEN MAİL VE 101 HTS KAYDI
Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'da kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekmişti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlanmıştı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden 3 Temmuz sürecinde FETÖ'cü Taraf'ta yazılar yazan FETÖ tutuklusu Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptanmıştı. Baransu ile Lutfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011- 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlanmıştı.
İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.
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