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3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, şöhret dünyasının sevilen isimlerini de vurdu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, lüks villalarının alt katını su bastığını sosyal medya hesabından yaptığı "Bugünümüze şükür" paylaşımıyla duyurdu.

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3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketi, ünlü isimleri de olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin lüks villalarında su baskınına neden oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin lüks villalarında su baskınına neden oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

LÜKS VİLLALARININ ALT KATINI SU BASTI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre İdo Tatlıses ile yaşadığı lüks villanın alt katını su basan Yasemin Şefkatli, yaşadığı zor anları anlattı.

Sosyal medya hesabından "Evimizin en alt katını su bastı, bugünümüze şükür" paylaşımında bulunan ünlü isim, yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulundu.

3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını-3

BULUNDUĞU YERDEN AYRILAMADI

Önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan Şefkatli, sağanak yağış nedeniyle saatlerce bulunduğu yerden ayrılamadığını söyledi.

3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını-4

YAKLAŞIK 3 SAAT BEKLEDİ

Yağmurun hafiflemesi için yaklaşık 3 saat beklediğini belirten ünlü isim, yolların açılmaması nedeniyle evine ulaşmasının da 2 saat sürdüğünü ifade etti.

3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını-5

VATANDAŞLARIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadıkları su baskınına rağmen daha büyük kayıplarla karşılaşmadıkları için şükrettiklerini dile getiren Şefkatli, sel felaketinden etkilenen vatandaşların durumuna dikkat çekti.

İstanbul'un birçok noktasında yaşanan olumsuzluklardan duyduğu üzüntüyü paylaşan ünlü isim, kendi yaşadıklarından çok daha zor durumda kalan insanların bulunduğunu vurguladı.

3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını-6

"BU TARZ BİR AFET BİR DAHA YAŞANMAZ"

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı dileyen Şefkatli, "Çok zor durumda kalan insanlar da varmış. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden insanların ailelerine de başsağlığı diliyorum. Umarım bu tarz bir afet bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

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