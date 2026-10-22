3 saat yolda mahsur kaldı, evine ulaşması saatler sürdü: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine sel baskını
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, şöhret dünyasının sevilen isimlerini de vurdu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, lüks villalarının alt katını su bastığını sosyal medya hesabından yaptığı "Bugünümüze şükür" paylaşımıyla duyurdu.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketi, ünlü isimleri de olumsuz etkiledi.
LÜKS VİLLALARININ ALT KATINI SU BASTI
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre İdo Tatlıses ile yaşadığı lüks villanın alt katını su basan Yasemin Şefkatli, yaşadığı zor anları anlattı.
Sosyal medya hesabından "Evimizin en alt katını su bastı, bugünümüze şükür" paylaşımında bulunan ünlü isim, yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulundu.
BULUNDUĞU YERDEN AYRILAMADI
Önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan Şefkatli, sağanak yağış nedeniyle saatlerce bulunduğu yerden ayrılamadığını söyledi.
YAKLAŞIK 3 SAAT BEKLEDİ
Yağmurun hafiflemesi için yaklaşık 3 saat beklediğini belirten ünlü isim, yolların açılmaması nedeniyle evine ulaşmasının da 2 saat sürdüğünü ifade etti.
VATANDAŞLARIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ
Yaşadıkları su baskınına rağmen daha büyük kayıplarla karşılaşmadıkları için şükrettiklerini dile getiren Şefkatli, sel felaketinden etkilenen vatandaşların durumuna dikkat çekti.
İstanbul'un birçok noktasında yaşanan olumsuzluklardan duyduğu üzüntüyü paylaşan ünlü isim, kendi yaşadıklarından çok daha zor durumda kalan insanların bulunduğunu vurguladı.
"BU TARZ BİR AFET BİR DAHA YAŞANMAZ"
Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı dileyen Şefkatli, "Çok zor durumda kalan insanlar da varmış. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden insanların ailelerine de başsağlığı diliyorum. Umarım bu tarz bir afet bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
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