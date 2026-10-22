YAKLAŞIK 3 SAAT BEKLEDİ Yağmurun hafiflemesi için yaklaşık 3 saat beklediğini belirten ünlü isim, yolların açılmaması nedeniyle evine ulaşmasının da 2 saat sürdüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ Yaşadıkları su baskınına rağmen daha büyük kayıplarla karşılaşmadıkları için şükrettiklerini dile getiren Şefkatli, sel felaketinden etkilenen vatandaşların durumuna dikkat çekti. İstanbul'un birçok noktasında yaşanan olumsuzluklardan duyduğu üzüntüyü paylaşan ünlü isim, kendi yaşadıklarından çok daha zor durumda kalan insanların bulunduğunu vurguladı.